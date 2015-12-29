Боксерский турнир «Next generation» в Минске: до каких пределов закипала на ринге молодая кровь и чем сегодня живет наш бокс

Не каждый день можно лицезреть превращения питейного заведения в спортзал. Но ведь такие метаморфозы – тенденция положительная. Пускай в организации и были некоторые нюансы, главное, что начало положено и просмотр молодых талантов состоялся.

Геннадий Наркевич, председатель Белорусской федерации профессионального бокса:

Любое подобное мероприятие основано очень часто на, действительно, любви к этому виду спорта, на том, что человек судьбу свою сделал на этом и делает. Здесь даже речь идет не о деньгах, а том, что это судьба, судьба спортсмена.

Сергей Гулякевич, организатор турнира «Next generation»:

Приходилось и самому руки ребятам тапировать, бегать, болеть и хлопать, чтобы всех заставлять, народ наш раскачивать, по поводу поединков. Так, в принципе, неплохо. Ребята отбоксировали хорошо.

В файт-карте значились шесть поединков. Последний бой оказался центральным: матерый украинец Владимир Боровский собирался задавить опытом и авторитетом только становящегося на ноги нашего Дмитрия Атрохова. Впрочем, во втором раунде нащупывать почву под ногами пришлось именно гостю. Нокаут и дорогу молодым.

Дмитрий Атрохов, победитель турнира:

Это мой первый восьмираундовый бой, хотел проверить себя, свои физические качества. Получилось, что во втором раунде закончил бой. Я доволен.

Геннадий Наркевич, председатель белорусской федерации профессионального бокса:

Если уделять этому внимание и правильно организовывать работу на месте, появляются такие «алмазы», типа Антропова из Гомеля. Мы видели его сегодня: убедительный молодой проспект.

А «алмазы» эти – совсем простые парни, достаточно скромные и ездят на метро. Причем каждый работает то грузчиком, то стекольщиком, параллельно успевая упорно тренироваться и даже получать качественное высшее образование. Ведь в боксе главное, как бы парадоксально это ни звучало, не кулаки, а интеллект.

Дмитрий Атрохов, победитель турнира:

Я считаю, что больше мозг должен работать, то есть у кого мозг работает, тот побеждает.

Геннадий Наркевич, председатель Белорусской федерации профессионального бокса:

Сегодня нужны высокоинтеллектуальные спортсмены, потому что бокс и шахматы, оказывается, близки – везде нужно просто думать и быть образованным.

В любом спорте, а в боксе особенно, нужно уметь организовать себя. Если ты не в духе, не настроен – будешь и удары пропускать. Если слишком агрессивен и не мыслишь ясно – будешь промахиваться. Только упорная физическая и интеллектуальная работа, концентрация и ясная голова ведут к чемпионству, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Сергей Гулякевич, организатор турнира «Next generation»:

Я только одно могу ребятам пожелать: не отказываться от поединков, как это делал я, допустим, и идти к своей мечте, своей цели, делать ту работу, которую они должны делать в зале. И, я бы даже сказал, чуть-чуть больше, вне зала, в лесу, на беговой дорожке.