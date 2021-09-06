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Максим Недосеков на Мемориале Камилы Сколимовской в Польше занял шестое место

06 сентября 2021 14:40
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Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты стали обладателями двух наград на Мемориале Камилы Сколимовской в польском Хожуве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Недосеков на Мемориале Камилы Сколимовской в Польше занял шестое место-1

Наиболее удачно старт сложился для Анастасии Масловой в метании молота. Спортсменка из Гродно в своей лучшей попытке показала результат 69 метров 88 сантиметров.

Максим Недосеков на Мемориале Камилы Сколимовской в Польше занял шестое место-4

А бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Максим Недосеков занял шестое место в прыжках в высоту. Белорус завершил выступление с результатом 2,15. Еще один наш представитель Алексей Котковец на этом же турнире стал третьим в метании копья, показав результат 83,35.

# Легкая атлетика # Максим Недосеков # Анастасия Маслова # Алексей Котковец # Фотофакт

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