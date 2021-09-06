Максим Недосеков на Мемориале Камилы Сколимовской в Польше занял шестое место

Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты стали обладателями двух наград на Мемориале Камилы Сколимовской в польском Хожуве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наиболее удачно старт сложился для Анастасии Масловой в метании молота. Спортсменка из Гродно в своей лучшей попытке показала результат 69 метров 88 сантиметров.

А бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Максим Недосеков занял шестое место в прыжках в высоту. Белорус завершил выступление с результатом 2,15. Еще один наш представитель Алексей Котковец на этом же турнире стал третьим в метании копья, показав результат 83,35.