Вся белорусская команда вернулась с Паралимпиады. Спортсмены поделились планами на следующие Игры

Новости Беларуси. Замыкающая часть белорусской делегации паралимпийцев вернулась домой из Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ее составе – пловец Игорь Щелканов, который принес белорусской сборной серебряную медаль. Кроме нее, в нашей копилке еще шесть наград: пять золотых и одна бронзовая. В медальном зачете наша сборная заняла 27-е место.

По оценкам Паралимпийского комитета Беларуси, на Играх были показаны хорошие результаты. Из 19 спортсменов семеро в Токио дебютировали, двое из них завоевали медали. Впрочем, наши спортсмены уже мыслями в Париже, где пройдет очередная Паралимпиада.

Игорь Щелканов, серебряный призер Паралимпиады:

Как минимум – повторить этот успех, желательно разменять на медаль высшего достоинства. Комплекс 200 мы еще готовим, сейчас у меня четвертое место на нем, тоже показал свой лучший результат, не хватило буквально секунды до третьего места. Тоже, конечно, обидно, что так не хватило. Буду готовить на следующую Олимпиаду. В этот раз соперник оказался сильнее, чем я. Я готовился серьезно.