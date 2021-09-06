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Белорусы выиграли три медали молодёжного ЧЕ по академической гребле в Польше

06 сентября 2021 13:04
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Новости Беларуси. В Польше белорусские спортсмены выиграли три медали на молодежном чемпионате Европы по академической гребле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы выиграли три медали молодёжного ЧЕ по академической гребле в Польше-1

В стартах четверка парная у мужчин Кирилл Тихонович, Евгений Золотой, Артем Лапутин и Владислав Локун стали обладателями серебра. Золото выиграл чешский квартет.

Белорусы выиграли три медали молодёжного ЧЕ по академической гребле в Польше-4

Также в заезде двойка парная Егору Шлюпскому и Ивану Брынзе досталась бронза. Еще одна награда аналогичного достоинства пополнила копилку белорусской сборной после финиша решающего заезда мужских четверок распашных. Отличились Антон Купалов, Алексей Бандюк, Александр Яскель и Денис Климято. Равных не было румынскому экипажу.

# Гребля # Иван Брынза # Евгений Золотой # Фотофакт

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