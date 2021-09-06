Белорусы выиграли три медали молодёжного ЧЕ по академической гребле в Польше

Новости Беларуси. В Польше белорусские спортсмены выиграли три медали на молодежном чемпионате Европы по академической гребле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартах четверка парная у мужчин Кирилл Тихонович, Евгений Золотой, Артем Лапутин и Владислав Локун стали обладателями серебра. Золото выиграл чешский квартет.