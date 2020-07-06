Максим Недосеков: «Если придёт публика на чемпионат Беларуси – это будет идеально»

Новости Беларуси. Победитель II Европейских игр, призер континентальных форумов, белорусский легкоатлет, прыгун в высоту Максим Недосеков продлил сотрудничество с банком «Дабрабыт» еще на один год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данный банк является партнером Белорусской федерации легкой атлетики и участвует в ряде совместных проектов. Впереди чемпионат страны, который пройдет на стадионе «Динамо» в сроки перенесенной Олимпиады-2020 с 31 июля по 2 августа, где выступят сильнейшие белорусские атлеты.

Специалисты ожидают мировые рекорды, а те спортсмены, которые смогут показать результаты, равные пьедесталу в Рио в 2016-м, будут поощрены дополнительно именно банком «Дабрабыт». В частности, в прыжках в высоту. Тот, кому покорятся 2 метра 40 сантиметров, получит гонорар в 25 тысяч рублей.

Максим Недосеков, победитель II Европейских игр:

Остался месяц, даже меньше месяца до чемпионата Республики Беларусь. Я уже на тренировках... я одел второй раз шиповки, сегодня – третий. Когда на тренировке был, второй раз шиповки надевал, прыгнул уже 24, т. е. легко притом. Сейчас, конечно, мотивация есть, если придет публика на чемпионат Беларуси – это будет идеально, хорошие будут прыжки, точно будут за 30, однозначно. Игорь Лихогруд, председатель правления ОАО «Банк Дабрабыт»:

Мы понимаем, что делаем доброе дело. Банк «Дабрабыт» – мы по самому определению должны заниматься добрыми делами. Здесь мы поддерживаем спорт, здоровый образ жизни, поддерживаем полумарафон (это массовый спорт), чемпионат страны, поддерживаем персонально спортсменов. Повод для сегодняшнего мероприятия – это подписание очередного контракта с Максимом Недосековым. Очень приятно сотрудничать с Федерацией легкой атлетики.

Максим Недосеков готовится именно к чемпионату Беларуси. Сегодня он провел открытую тренировку, где продемонстрировал свою отменную физическую форму. На импровизированной площадке, расположенной прямо у стен банка-партнера, атлет с легкостью взял высоту 2 метра 10 сантиметров.