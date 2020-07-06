Прямой эфир

Максим Недосеков: «Если придёт публика на чемпионат Беларуси – это будет идеально»

06 июля 2020 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Победитель II Европейских игр, призер континентальных форумов, белорусский легкоатлет, прыгун в высоту Максим Недосеков продлил сотрудничество с банком «Дабрабыт» еще на один год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данный банк является партнером Белорусской федерации легкой атлетики и участвует в ряде совместных проектов. Впереди чемпионат страны, который пройдет на стадионе «Динамо» в сроки перенесенной Олимпиады-2020 с 31 июля по 2 августа, где выступят сильнейшие белорусские атлеты.  

Максим Недосеков: «Если придёт публика на чемпионат Беларуси – это будет идеально»-1

Специалисты ожидают мировые рекорды, а те спортсмены, которые смогут показать результаты, равные пьедесталу в Рио в 2016-м, будут поощрены дополнительно именно банком «Дабрабыт». В частности, в прыжках в высоту. Тот, кому покорятся 2 метра 40 сантиметров, получит гонорар в 25 тысяч рублей. 

Максим Недосеков: «Если придёт публика на чемпионат Беларуси – это будет идеально»-4

Максим Недосеков, победитель II Европейских игр:
Остался месяц, даже меньше месяца до чемпионата Республики Беларусь. Я уже на тренировках... я одел второй раз шиповки, сегодня  третий. Когда на тренировке был, второй раз шиповки надевал, прыгнул уже 24, т. е. легко притом. Сейчас, конечно, мотивация есть, если придет публика на чемпионат Беларуси это будет идеально, хорошие будут прыжки, точно будут за 30, однозначно.   

Игорь Лихогруд, председатель правления ОАО «Банк Дабрабыт»:
Мы понимаем, что делаем доброе дело. Банк «Дабрабыт» – мы по самому определению должны заниматься добрыми делами. Здесь мы поддерживаем спорт, здоровый образ жизни, поддерживаем полумарафон (это массовый спорт), чемпионат страны, поддерживаем персонально спортсменов. Повод для сегодняшнего мероприятия  это подписание очередного контракта с Максимом Недосековым. Очень приятно сотрудничать с Федерацией легкой атлетики.  

Максим Недосеков: «Если придёт публика на чемпионат Беларуси – это будет идеально»-7

Максим Недосеков готовится именно к чемпионату Беларуси. Сегодня он провел открытую тренировку, где продемонстрировал свою отменную физическую форму. На импровизированной площадке, расположенной прямо у стен банка-партнера, атлет с легкостью взял высоту 2 метра 10 сантиметров.

Максим Недосеков: «Если придёт публика на чемпионат Беларуси – это будет идеально»-10

Напомним, свой лучший результат Недосеков показал в 2019 году в Минске. На матчевой встречи Европа – США ему покорились 2 метра 35 сантиметров.  

*На правах рекламы.

# Реклама # Максим Недосеков # Игорь Лихогруд # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вейкборд для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта проверила на себе паралимпийская чемпионка
06 июля 2020 09:31

Вейкборд для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта проверила на себе паралимпийская чемпионка

Андрей Разин: придётся что-то менять при игре в обороне, потому что много пропускаем
06 июля 2020 08:30

Андрей Разин: придётся что-то менять при игре в обороне, потому что много пропускаем

Дмитрий Мигас об игре с «Минском»: в данной ситуации рады ничьей, очки нужны нам
06 июля 2020 08:29

Дмитрий Мигас об игре с «Минском»: в данной ситуации рады ничьей, очки нужны нам