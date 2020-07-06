Дмитрий Мигас об игре с «Минском»: в данной ситуации рады ничьей, очки нужны нам

Новости Беларуси. Завершился 16-й тур Чемпионата Беларуси по футболу в Высшей Лиге. 5 июля было сыграно три поединка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На столичном стадионе «Трактор» футбольный клуб «Минск» принимал аутсайдера этого чемпионата, бобруйскую «Белшину». Уже в первой части поединка команды обменялись забитыми мячами. Открыт был счет на 18-й минуте: полузащитник «Минска» Александр Васильев реализовал пенальти.

Ответ гостей последовал в середине первого тайма. Данила Нечаев сравнял цифры на табло – 1:1. После перерыва хозяева снова вышли вперед благодаря точному удару Романа Грибовского – 2:1. Но одержать победу в этом туре парням Андрея Разина не удалось. Ничью для «Белшины» спас под занавес встречи Нивалдо. Счет 2:2 так и продержался до финального свистка.

Дмитрий Мигас, тренер ФК «Белшина»:

«Минск» имел преимущество территориальное. Но по моментам концовку – Нивалдо тот же упускает хороший момент – могли, конечно, матч вытащить и дойти до победы. В данной ситуации рады ничьей, очки нужны нам. Ребята меняются немножко, и по характеру. Будем дальше работать. Я думаю, победы будут.