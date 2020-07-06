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Вейкборд для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта проверила на себе паралимпийская чемпионка

06 июля 2020 09:31
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Новости Беларуси. Для Людмилы Волчек водные просторы – родная стихия, ведь она не только восемь раз покоряла паралимпийский пьедестал в гонках на лыжах, но и дважды становилась призером Паралимпиады в адаптивной гребле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вейкборд для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта проверила на себе паралимпийская чемпионка-1

Для этой девушки нет ничего невозможного. Позади остались горнолыжные спуски и парашютные прыжки, на этот раз белорусская спортсменка покоряет вейкборд.

Вейкборд для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта проверила на себе паралимпийская чемпионка-4

На самом деле в нашей стране это малоизученный экстрим, но тысячи две белорусских смельчаков уже прочувствовали и полюбили вейкборд. Некоторые даже побывали на чемпионатах Европы и мира. Людмила Волчек только начинает делать первые шаги.

Вейкборд для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта проверила на себе паралимпийская чемпионка-7

Нина Жукова, спортсмен-любитель:
Хорошо, что у нас есть возможность покататься, даже если в какой-то мере ограниченные возможности. Мне было бы очень интересно посмотреть, как она сейчас поедет.

Вейкборд для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта проверила на себе паралимпийская чемпионка-10

На первом занятии ей удалось научиться вставать из воды, сегодня она пробует повороты. Минская трасса вейкборда равна двумстам метрам.

Вейкборд для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта проверила на себе паралимпийская чемпионка-13

Людмила Волчек, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр по лыжным гонкам:
Когда проезжаешь мимо и видишь, что ребята делают трюки и знаешь, что есть такие паралимпийцы, которые это делают профессионально, думаешь: чем я хуже других? Хочется быть такой же живой. Без преград.

Вейкборд для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта проверила на себе паралимпийская чемпионка-16

Для новичков тренировка длится 20 минут. Но, конечно, время летит незаметно, а сделать надо так много. Людмила заставляет восхищаться всех своей целеустремленностью и силой духа.

Вейкборд для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта проверила на себе паралимпийская чемпионка-19

Классно вообще!

Вейкборд для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта проверила на себе паралимпийская чемпионка-22

Просто заранее немножко уходи и в том направлении продолжай ехать.

Вейкборд для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта проверила на себе паралимпийская чемпионка-25

Эдуард Садовников, тренер по вейкборду:
Я общаюсь с ребятами и из Германии и из Италии, из Европы. Там уже ребята-колясочники вовсю используют эти снаряды, адаптируют под себя для удобства. Для заезда делают седушку и катаются на воде. И даже больше: уже на данный момент соревнуются. Думаю, что Люда может в будущем на международных соревнованиях даже победить.

Вейкборд для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта проверила на себе паралимпийская чемпионка-28

Нет ничего невозможного в этой жизни, нужно просто захотеть и все получится.

# Белорусские спортсмены # Нина Жукова # Людмила Волчек # Эдуард Садовников # Фотофакт

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