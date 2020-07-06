Вейкборд для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта проверила на себе паралимпийская чемпионка

Новости Беларуси. Для Людмилы Волчек водные просторы – родная стихия, ведь она не только восемь раз покоряла паралимпийский пьедестал в гонках на лыжах, но и дважды становилась призером Паралимпиады в адаптивной гребле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этой девушки нет ничего невозможного. Позади остались горнолыжные спуски и парашютные прыжки, на этот раз белорусская спортсменка покоряет вейкборд.

На самом деле в нашей стране это малоизученный экстрим, но тысячи две белорусских смельчаков уже прочувствовали и полюбили вейкборд. Некоторые даже побывали на чемпионатах Европы и мира. Людмила Волчек только начинает делать первые шаги.

Нина Жукова, спортсмен-любитель:

Хорошо, что у нас есть возможность покататься, даже если в какой-то мере ограниченные возможности. Мне было бы очень интересно посмотреть, как она сейчас поедет.

На первом занятии ей удалось научиться вставать из воды, сегодня она пробует повороты. Минская трасса вейкборда равна двумстам метрам.

Людмила Волчек, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр по лыжным гонкам:

Когда проезжаешь мимо и видишь, что ребята делают трюки и знаешь, что есть такие паралимпийцы, которые это делают профессионально, думаешь: чем я хуже других? Хочется быть такой же живой. Без преград.

Для новичков тренировка длится 20 минут. Но, конечно, время летит незаметно, а сделать надо так много. Людмила заставляет восхищаться всех своей целеустремленностью и силой духа.

Классно вообще!

Просто заранее немножко уходи и в том направлении продолжай ехать.

Эдуард Садовников, тренер по вейкборду:

Я общаюсь с ребятами и из Германии и из Италии, из Европы. Там уже ребята-колясочники вовсю используют эти снаряды, адаптируют под себя для удобства. Для заезда делают седушку и катаются на воде. И даже больше: уже на данный момент соревнуются. Думаю, что Люда может в будущем на международных соревнованиях даже победить.