Андрей Разин: придётся что-то менять при игре в обороне, потому что много пропускаем

Андрей Разин, главный тренер ФК «Минск»:

Перед матчем мы, безусловно, рассчитывали на победу, все шло к этой победе. Последние пять игр мы пропускаем исключительно со стандартов. То есть это какая-то наша беда в последнее время, хотя мы работаем над этим на тренировках постоянно, не хватает концентрации.