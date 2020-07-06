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Андрей Разин: придётся что-то менять при игре в обороне, потому что много пропускаем

06 июля 2020 08:30
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На столичном стадионе «Трактор» футбольный клуб «Минск» принимал бобруйскую «Белшину». Счет 2:2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Разин: придётся что-то менять при игре в обороне, потому что много пропускаем-1

Андрей Разин, главный тренер ФК «Минск»:
Перед матчем мы, безусловно, рассчитывали на победу, все шло к этой победе. Последние пять игр мы пропускаем исключительно со стандартов. То есть это какая-то наша беда в последнее время, хотя мы работаем над этим на тренировках постоянно, не хватает концентрации.

Андрей Разин: придётся что-то менять при игре в обороне, потому что много пропускаем-4

Видимо, придется что-то менять при игре в обороне, при стандартах. Потому что много пропускаем со стандартов, из-за этого имеем такой результат.

# Футбол Беларуси # Андрей Разин # Фотофакт

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