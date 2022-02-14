Азаренко 15 февраля сыграет с россиянкой Кудерметовой на турнире WTA в Дубае

Соревновательный год в теннисе идет своим чередом. Многие именитые спортсменки собрались в Дубае, чтобы разыграть призовые турнира категории 500, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В числе соискательниц трофея есть и две белоруски. Ожидается, что стартовые поединки обе проведут во вторник, 15 февраля. Ориентировочно в 15:30 на корте появится Виктория Азаренко. Ей предстоит соперничать с россиянкой Вероникой Кудерметовой. В 20:00 в дело вступит Арина Соболенко. Ее первая оппонентка – представительница Украины Марта Костюк. К слову, наша спортсменка имеет первый номер посева.