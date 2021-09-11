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Гомельский ВРЗ впервые выиграл Суперкубок Беларуси по мини-футболу

11 сентября 2021 19:25
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Новости Беларуси. Спортсмены гомельского ВРЗ впервые стали обладателями Суперкубка Беларуси по мини-футболу, обыграв оршанский «Витэн» со счетом 7:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гомельский ВРЗ впервые выиграл Суперкубок Беларуси по мини-футболу-1

Уже к перерыву гомельчане выигрывали 4:1, а во втором тайме еще трижды поразили ворота соперников, пропустив лишь два мяча.

Гомельский ВРЗ впервые выиграл Суперкубок Беларуси по мини-футболу-4

Три предыдущих сезона подряд Суперкубок завоевывал «Витэн». Совсем скоро спортсмены встретятся уже на чемпионате Беларуси, который стартует 18 сентября. На первом этапе 13 команд премьер-лиги проведут традиционный двухкруговой турнир дома и в гостях. Затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.

# Мини-футбол # Фотофакт

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