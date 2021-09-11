Гомельский ВРЗ впервые выиграл Суперкубок Беларуси по мини-футболу

Уже к перерыву гомельчане выигрывали 4:1, а во втором тайме еще трижды поразили ворота соперников, пропустив лишь два мяча.

Три предыдущих сезона подряд Суперкубок завоевывал «Витэн». Совсем скоро спортсмены встретятся уже на чемпионате Беларуси, который стартует 18 сентября. На первом этапе 13 команд премьер-лиги проведут традиционный двухкруговой турнир дома и в гостях. Затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.