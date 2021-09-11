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Гандбол. «Мешков Брест» обыграл БГУФК в рамках Суперлиги

11 сентября 2021 19:28
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Новости Беларуси. Гандбольный клуб «Мешков Брест» обыграл БГУФК в рамках третьего тура Суперлиги – 39:24, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. «Мешков Брест» обыграл БГУФК в рамках Суперлиги-1

Несмотря на то, что на вчерашней тренировке брестчан повреждение получил один из лучших игроков – Яка Малус, победу все равно праздновали мешковцы, которые возглавляют турнирную таблицу.

Полная картина игрового дня на ваших экранах.

Гандбол. «Мешков Брест» обыграл БГУФК в рамках Суперлиги-4

15 сентября брестчане стартуют в новом розыгрыше Лиги чемпионов домашним матчем с трехкратным победителем турнира и одним из лучших клубов мира, немецким «Килем».

# Гандбол # Яка Малус # Фотофакт

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