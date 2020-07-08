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Любовь Черкашина: «У нас есть возможность тренироваться в шикарных условиях»

08 июля 2020 10:42
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Новости Беларуси. Любовь Черкашина рассказала о настоящем белорусской художественной гимнастики, о спортивных базах для тренировок, а также о том, почему так важно оставаться верным своим целям и работе.

«У нас есть возможность тренироваться в шикарных условиях»

Любовь Черкашина: «У нас есть возможность тренироваться в шикарных условиях»-1

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:
Радует, что есть развитие. Мы не остаемся в залах очень старой-старой постройки, которые уже, наверное, и не выдерживают той нагрузки и то количество желающих спортсменов, которые хотят заниматься выбранным видом спорта. И в этом случае хочется какой-то модернизации.

Что касается художественной гимнастики, то там огромнейший шаг вперед. Это стройка Дворца художественной гимнастики. У нас есть возможность тренироваться в шикарных условиях. Мне кажется, это идет не только на развитие спорта внутри страны, это также влияет на мировой спорт и развитие художественной гимнастики в мировом сообществе.

«Европейскому континенту очень приятно, что такого формата дворцы открываются для художественной гимнастики»

Европейскому континенту очень приятно, что такого формата дворцы открываются для художественной гимнастики.

Безусловно, когда мы находились в старом зале на Даумана, нам казалось, что там тоже неплохо, тоже хорошо. Но когда есть варианты намного круче, лучше и которые действительно шагают в ногу со временем, это совершенно другое. В таких залах и тренируются, и ставятся цели. Наверное, желающих тренироваться и работать в хороших условиях намного больше.

«Белорусская школа художественной гимнастики – это очень высокий уровень»

Любовь Черкашина: «У нас есть возможность тренироваться в шикарных условиях»-4

Белорусская школа художественной гимнастики – это очень высокий уровень. И если рассуждать о принятии или непринятии каких-то соревнований на территории нашей страны, мне кажется, мы того уровня и того класса, который позволяет проводить высокого уровня соревнования. Плюс у нас для этого есть вся инфраструктура.

О Дворце художественной гимнастики: «Это уникальный комплекс»

Что касается Дворца художественной гимнастики, безусловно, это не просто здание, где ковры 13 на 13 и несметное количество занимающихся. Абсолютно нет. Это уникальный комплекс, в котором у нас есть бассейн, в котором есть тренажерные залы, есть специальные залы для аэробики, для хореографии, медицинский блок. Это настолько функциональный комплекс, который «напичкан» современными правильными направлениями в спорте, оно и не может быть другим. Оно должно быть в ногу со временем. Спорт – это намного больше, чем просто иметь в художественной гимнастике площадку 13 на 13.

«Эта книга неимоверно затягивает». Любовь Черкашина посоветовала, что почитать

«Для детей надо строить самое лучшее»

Я не думаю, что надо останавливаться на чем-то одном построенном и ходить «молиться» на это, абсолютно нет. Надо продолжать развиваться. Для детей надо строить самое лучшее.

О спорте в регионах: «Нельзя страну закрыть только в рамках Минска»

Не надо относиться к регионам как к чему-то неважному. Нельзя страну закрыть только в рамках Минска. Страна у нас красивая, большая, и о людях в любой точке нашей страны надо заботиться.

От старых спортивных баз нельзя избавляться. Это плюс еще одно дополнительное место.

Старое для кого-то является ступенькой в будущее. Поэтому если мы говорим о каких-то старых спортивных базах, если их не перепрофилировали под что-то другое, они действительно продолжают приносить пользу спорту, от них нельзя избавляться. Это плюс еще одно дополнительное место.

Без соревнований даже очень сильные, крепкие бойцы немного закисают

Любовь Черкашина: «У нас есть возможность тренироваться в шикарных условиях»-7

Важно оставаться верным своей цели, своей работе. Не ждать чего-то, а работать для чего-то. Вся наша национальная команда ждет, потому что большой спорт подразумевает под собой соревновательную деятельность. Без нее даже очень сильные, крепкие бойцы немного закисают.

«Мы работаем по-прежнему на 100 % и больше»

Поэтому мы ждем, мы работаем по-прежнему на 100 % и больше. Может быть, где-то нашлось для нас время подлечить свои профессиональные болячки. Для меня очень важно, чтобы наши девчонки не потеряли бойцовский дух и желание показывать свою страну за пределами.

# Белорусские спортсмены # Любовь Черкашина # Фотофакт

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