Любовь Черкашина: «У нас есть возможность тренироваться в шикарных условиях»

Новости Беларуси. Любовь Черкашина рассказала о настоящем белорусской художественной гимнастики, о спортивных базах для тренировок, а также о том, почему так важно оставаться верным своим целям и работе. «У нас есть возможность тренироваться в шикарных условиях»

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:

Радует, что есть развитие. Мы не остаемся в залах очень старой-старой постройки, которые уже, наверное, и не выдерживают той нагрузки и то количество желающих спортсменов, которые хотят заниматься выбранным видом спорта. И в этом случае хочется какой-то модернизации. Что касается художественной гимнастики, то там огромнейший шаг вперед. Это стройка Дворца художественной гимнастики. У нас есть возможность тренироваться в шикарных условиях. Мне кажется, это идет не только на развитие спорта внутри страны, это также влияет на мировой спорт и развитие художественной гимнастики в мировом сообществе. «Европейскому континенту очень приятно, что такого формата дворцы открываются для художественной гимнастики» Европейскому континенту очень приятно, что такого формата дворцы открываются для художественной гимнастики. Безусловно, когда мы находились в старом зале на Даумана, нам казалось, что там тоже неплохо, тоже хорошо. Но когда есть варианты намного круче, лучше и которые действительно шагают в ногу со временем, это совершенно другое. В таких залах и тренируются, и ставятся цели. Наверное, желающих тренироваться и работать в хороших условиях намного больше. «Белорусская школа художественной гимнастики – это очень высокий уровень»

Белорусская школа художественной гимнастики – это очень высокий уровень. И если рассуждать о принятии или непринятии каких-то соревнований на территории нашей страны, мне кажется, мы того уровня и того класса, который позволяет проводить высокого уровня соревнования. Плюс у нас для этого есть вся инфраструктура. О Дворце художественной гимнастики: «Это уникальный комплекс» Что касается Дворца художественной гимнастики, безусловно, это не просто здание, где ковры 13 на 13 и несметное количество занимающихся. Абсолютно нет. Это уникальный комплекс, в котором у нас есть бассейн, в котором есть тренажерные залы, есть специальные залы для аэробики, для хореографии, медицинский блок. Это настолько функциональный комплекс, который «напичкан» современными правильными направлениями в спорте, оно и не может быть другим. Оно должно быть в ногу со временем. Спорт – это намного больше, чем просто иметь в художественной гимнастике площадку 13 на 13. «Эта книга неимоверно затягивает». Любовь Черкашина посоветовала, что почитать «Для детей надо строить самое лучшее» Я не думаю, что надо останавливаться на чем-то одном построенном и ходить «молиться» на это, абсолютно нет. Надо продолжать развиваться. Для детей надо строить самое лучшее. О спорте в регионах: «Нельзя страну закрыть только в рамках Минска» Не надо относиться к регионам как к чему-то неважному. Нельзя страну закрыть только в рамках Минска. Страна у нас красивая, большая, и о людях в любой точке нашей страны надо заботиться. От старых спортивных баз нельзя избавляться. Это плюс еще одно дополнительное место. Старое для кого-то является ступенькой в будущее. Поэтому если мы говорим о каких-то старых спортивных базах, если их не перепрофилировали под что-то другое, они действительно продолжают приносить пользу спорту, от них нельзя избавляться. Это плюс еще одно дополнительное место. Без соревнований даже очень сильные, крепкие бойцы немного закисают