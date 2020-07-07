«Мы хотим победить». Президентскому спортивному клубу исполнилось 15 лет

Новости Беларуси. От школьных команд до национальных сборных, от начинающих спортсменов до уже состоявшихся атлетов. 7 июля ровно 15 лет как Президентский спортивный клуб оказывает поддержку всей спортивной вертикали, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. А «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Снежный снайпер» – все это проекты, которые сделали массовый спорт доступным для тысяч детей и подростков по всей стране. Юлия Силипицкая продолжит.

Иногда хватает одного доброго слова и улыбки, чтобы захотелось жить. А иногда – одной встречи. Новый проект Президентского спортивного клуба «Смелый шаг» дает возможность детям, попавшим в затруднительное положение, не потерять себя и через спорт начать новую страницу в своей жизни. С первого удара гонга прошло четыре месяца, и тренерам уже есть кем гордиться.

Екатерина Реут, старший тренер национальной команды по восточным видам единоборств:

Мы становимся командой, что самое главное. И на ближайших соревнованиях, которые пройдут в декабре, я думаю, еще больше сплотится команда. Надеемся, что этот проект продлится не только этот год, но и ближайшие.

Когда чемпион мира – твой тренер, он очень просто и доступно рассказывает о восточных единоборствах, улыбается и шутит, тогда и работа спорится и ученики растут как грибы. Они быстро осваивают особый спортивный язык и хотят побеждать.

Полина Богушевич, участница проекта «Смелый шаг»:

Мидл – это когда ногой, голенью, бьешь в талию, вот сюда. А тип – это когда ногой в живот.

«Кожаный мяч», «Снежный снайпер», «Белая ладья» – эти детские соревнования давно полюбились белорусской детворе и тренерам. Недавно список пополнился и «Золотой ракеткой». Кто из теннисистов не мечтает примерить Большой шлем?

Мы хотим победить.

Турнир классный, здесь много игр, с разными соперниками играешь.

Талантливые дети – это достояние страны, и очень важно не потерять их. Самое главное – определить потенциал юного спортсмена, а потом начать гранить алмаз. Первый шаг – нормативы в средней школе. «Олимпийский талант» поможет найти новых чемпионов. «На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам Те, кто уже определился в спорте и с завидным постоянством покоряет мировой пьедестал, всегда могут рассчитывать на поддержку.

В 2020 году стипендиатами Президентского спортивного клуба стали 292 человека, в их числе и талантливые молодые тренеры.