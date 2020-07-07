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«Мы хотим победить». Президентскому спортивному клубу исполнилось 15 лет

07 июля 2020 21:32
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Новости Беларуси. От школьных команд до национальных сборных, от начинающих спортсменов до уже состоявшихся атлетов. 7 июля ровно 15 лет как Президентский спортивный клуб оказывает поддержку всей спортивной вертикали, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. А «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Снежный снайпер» все это проекты, которые сделали массовый спорт доступным для тысяч детей и подростков по всей стране.

Юлия Силипицкая продолжит.

«Мы хотим победить». Президентскому спортивному клубу исполнилось 15 лет-1

Иногда хватает одного доброго слова и улыбки, чтобы захотелось жить. А иногда одной встречи. Новый проект Президентского спортивного клуба «Смелый шаг» дает возможность детям, попавшим в затруднительное положение, не потерять себя и через спорт начать новую страницу в своей жизни. С первого удара гонга прошло четыре месяца, и тренерам уже есть кем гордиться.

«Мы хотим победить». Президентскому спортивному клубу исполнилось 15 лет-4

Екатерина Реут, старший тренер национальной команды по восточным видам единоборств:
Мы становимся командой, что самое главное. И на ближайших соревнованиях, которые пройдут в декабре, я думаю, еще больше сплотится команда. Надеемся, что этот проект продлится не только этот год, но и ближайшие.

«Мы хотим победить». Президентскому спортивному клубу исполнилось 15 лет-7

Когда чемпион мира твой тренер, он очень просто и доступно рассказывает о восточных единоборствах, улыбается и шутит, тогда и работа спорится и ученики растут как грибы. Они быстро осваивают особый спортивный язык и хотят побеждать.

«Мы хотим победить». Президентскому спортивному клубу исполнилось 15 лет-10

Полина Богушевич, участница проекта «Смелый шаг»:
Мидл это когда ногой, голенью, бьешь в талию, вот сюда. А тип это когда ногой в живот.

«Мы хотим победить». Президентскому спортивному клубу исполнилось 15 лет-13

«Кожаный мяч», «Снежный снайпер», «Белая ладья» – эти детские соревнования давно полюбились белорусской детворе и тренерам. Недавно список пополнился и «Золотой ракеткой». Кто из теннисистов не мечтает примерить Большой шлем?

«Мы хотим победить». Президентскому спортивному клубу исполнилось 15 лет-16

Мы хотим победить.

«Мы хотим победить». Президентскому спортивному клубу исполнилось 15 лет-19

Турнир классный, здесь много игр, с разными соперниками играешь.

«Мы хотим победить». Президентскому спортивному клубу исполнилось 15 лет-22

Талантливые дети – это достояние страны, и очень важно не потерять их. Самое главное – определить потенциал юного спортсмена, а потом начать гранить алмаз. Первый шаг – нормативы в средней школе. «Олимпийский талант» поможет найти новых чемпионов.

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам

Те, кто уже определился в спорте и с завидным постоянством покоряет мировой пьедестал, всегда могут рассчитывать на поддержку.

«Мы хотим победить». Президентскому спортивному клубу исполнилось 15 лет-25

В 2020 году стипендиатами Президентского спортивного клуба стали 292 человека, в их числе и талантливые молодые тренеры.

«Мы хотим победить». Президентскому спортивному клубу исполнилось 15 лет-28

За все время существования проекта клуб начислил около 2 800 стипендий. За 15 лет сумма составила порядка 20 миллионов рублей. Президентскому спортивному клубу 15 лет. Юбилей маленький, но дела огромные. Они поощряют, поддерживают, награждают, и верят, что белорусский спорт – визитная карточка страны, а наши чемпионы – герои, которые побеждают мирно.

# Белорусские спортсмены # Екатерина Реут # Полина Богушевич # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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