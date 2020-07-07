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«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам

07 июля 2020 13:03
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Новости Беларуси. Президентскому спортивному клубу – 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всё это время клуб серьёзно работает над развитием спорта в Беларуси – как любительского, так и профессионального, поддерживает талантливых атлетов, тренеров и целые команды.

Особое внимание – начинающим спортсменам, которые делают первые шаги к Олимпу. Так, один из самых важных проектов – Стипендии Президентского спортклуба. За время его реализации клуб поддержал сотни подающих надежды спортсменов. На соревнованиях различного уровня стипендиаты завоевали более полутора тысяч медалей.  

Юлия Силипицкая продолжит.    

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам -1

Новый проект Президентского спортивного клуба «Смелый шаг» дает возможность детям, попавшим в затруднительное положение, не потерять себя и через спорт начать новую страницу в своей жизни.   

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам -4

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам -6



С первого удара гонга прошло четыре месяца, и тренерам уже есть кем гордиться.

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам -8



Юрий Жуковский, чемпион мира по кикбоксингу:  
Ребята каждый день на тренировку как на праздник собираются. Они такие приходят, прямо светятся все, и хочется им отдавать и учить их чему-то, самому у них учиться.   

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам -10

Максим Захаревский, участник проекта «Смелый шаг»:  
Только побеждать буду, никогда не буду проигрывать.  

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам -13

Сегодня их более 150 человек, и пусть чемпионом станет не каждый, зато эти дети знают, что такое хорошо и что такое плохо, а главное – они под надежной защитой.   

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам -16

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса
Мы пытаемся, как говорят, вернуть их к нормальной жизни, создать им хороший социум, чтобы они пообщались между собой. Ну, и мы не сбрасываем со счетов именно спортивную составляющую.   

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам -19

«Кожаный мяч», «Снежный снайпер», «Белая ладья» – эти детские соревнования давно полюбились белорусской детворе и тренерам.   

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам -22

Недавно список пополнился и золотой ракеткой, сильнейших определяют 12 дружин. Теперь у тренерского штаба национальной сборной появилась возможность взять на карандаш и самых юных спортсменов.   

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам -25



Анна Орлик, капитан команды клуба:  
Внедрение такого большого чемпионата дает возможность ребятам со всех уголков Беларуси играть, приезжать, видеть, какой уровень где.   

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам -27

Талантливые дети – это достояние страны, и очень важно не потерять их. «Олимпийский талант» поможет найти новых чемпионов. 

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам -30

Юрий Пушин, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:
Создана база данных, она является хорошим подспорьем для тренеров, которые будут ей пользоваться и формировать ближайший резерв.  

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам -33

Те, кто уже определился в спорте и с завидным постоянством покоряет мировой пьедестал, всегда может рассчитывать на поддержку. В 2020 году стипендиатами Президентского спортивного клуба стали 292 человека, в их числе и талантливые молодые тренеры.    

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам -36

Кирилл Кручок, тренер-администратор национальной команды по фристайлу:   
На мой взгляд, это в первую очередь оценка той работы, которую мы провели. Конечно, стимул, какой-то толчок это дает.  

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам -39

«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам -41



Президентскому спортивному клубу – 15 лет. Юбилей маленький, но дела огромные. Они поощряют, поддерживают, награждают, и верят, что белорусский спорт – визитная карточка страны, а наши чемпионы – герои, которые побеждают мирно. 

# Белорусские спортсмены # Дмитрий Лукашенко # Юлия Силипицкая # Юрий Жуковский # Максим Захаревский # Анатолий Симончик # Анна Орлик # Юрий Пушин # Кирилл Кручок # Фотофакт

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