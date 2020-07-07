«На тренировку как на праздник собираются». Как Президентский спортивный клуб помогает юным белорусам

Новости Беларуси. Президентскому спортивному клубу – 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всё это время клуб серьёзно работает над развитием спорта в Беларуси – как любительского, так и профессионального, поддерживает талантливых атлетов, тренеров и целые команды. Особое внимание – начинающим спортсменам, которые делают первые шаги к Олимпу. Так, один из самых важных проектов – Стипендии Президентского спортклуба. За время его реализации клуб поддержал сотни подающих надежды спортсменов. На соревнованиях различного уровня стипендиаты завоевали более полутора тысяч медалей. Юлия Силипицкая продолжит.

Новый проект Президентского спортивного клуба «Смелый шаг» дает возможность детям, попавшим в затруднительное положение, не потерять себя и через спорт начать новую страницу в своей жизни.





С первого удара гонга прошло четыре месяца, и тренерам уже есть кем гордиться.





Юрий Жуковский, чемпион мира по кикбоксингу:

Ребята каждый день на тренировку как на праздник собираются. Они такие приходят, прямо светятся все, и хочется им отдавать и учить их чему-то, самому у них учиться.

Максим Захаревский, участник проекта «Смелый шаг»:

Только побеждать буду, никогда не буду проигрывать.

Сегодня их более 150 человек, и пусть чемпионом станет не каждый, зато эти дети знают, что такое хорошо и что такое плохо, а главное – они под надежной защитой.

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Мы пытаемся, как говорят, вернуть их к нормальной жизни, создать им хороший социум, чтобы они пообщались между собой. Ну, и мы не сбрасываем со счетов именно спортивную составляющую.

«Кожаный мяч», «Снежный снайпер», «Белая ладья» – эти детские соревнования давно полюбились белорусской детворе и тренерам.

Недавно список пополнился и золотой ракеткой, сильнейших определяют 12 дружин. Теперь у тренерского штаба национальной сборной появилась возможность взять на карандаш и самых юных спортсменов.





Анна Орлик, капитан команды клуба:

Внедрение такого большого чемпионата дает возможность ребятам со всех уголков Беларуси играть, приезжать, видеть, какой уровень где.

Талантливые дети – это достояние страны, и очень важно не потерять их. «Олимпийский талант» поможет найти новых чемпионов.

Юрий Пушин, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:

Создана база данных, она является хорошим подспорьем для тренеров, которые будут ей пользоваться и формировать ближайший резерв.

Те, кто уже определился в спорте и с завидным постоянством покоряет мировой пьедестал, всегда может рассчитывать на поддержку. В 2020 году стипендиатами Президентского спортивного клуба стали 292 человека, в их числе и талантливые молодые тренеры.

Кирилл Кручок, тренер-администратор национальной команды по фристайлу:

На мой взгляд, это в первую очередь оценка той работы, которую мы провели. Конечно, стимул, какой-то толчок это дает.