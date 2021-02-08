Баскетболисты «Цмоки» снова проиграли в матче Единой лиги ВТБ

Новости Беларуси. Продолжает коллекционировать поражения в Единой лиге ВТБ мужской баскетбольный клуб «Цмоки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Продолжает коллекционировать поражения в Единой лиге ВТБ мужской баскетбольный клуб «Цмоки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусы вновь оступились. На сей раз в родных стенах. Правда и противостоял нам один из грандов турнира – питерский «Зенит». Гости сходу завладели инициативой и планомерно наращивали свое превосходство. После трех четвертей «драконы» еще сохраняли шансы на позитивный исход. Но заключительный отрезок перечеркнул все надежды.
В итоге поражение 73 на 99.
Благодаря этой победе «Зенит» вышел на первое место в группе, а «драконы» опустились в подвал турнирной таблицы.