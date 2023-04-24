Острая борьба с итогом 1:0. «Металлург» – чемпион Беларуси по хоккею
Новости Беларуси. Кубок Президента из рук самого Президента. «Металлург» – чемпион Беларуси по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, который не пропустил игру в Гродно, высказался о финалистах лаконично: нам эти ребята подарили минуты, часы и дни прекрасного хоккея. В седьмом, решающем матче финальной серии жлобинский клуб нанес поражение гродненскому «Неману». Соперники выдали яркую и бескомпромиссную битву. Аншлаг на арене, мегарейтинги по телевидению и сотни тысяч просмотров в интернете. Команды не разочаровали.
О главных вехах последней игры сезона расскажет Сергей Тулупов.
Эйфория, слезы радости и горечь от разочарования. В спорте всегда есть победитель и проигравший. Нынче сильнее был жлобинский «Металлург». А чемпионский кубок – лучшая награда за длительный и насыщенный сезон.
Кубок вручает Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.
Команда из Жлобина сломила сопротивление гродненского «Немана» только в решающем, седьмом матче. Это тот случай, когда такой хоккей нам нужен. В этом финале каждый из претендентов был достоин заветного кубка. Оба клуба проповедуют современный, атакующий хоккей. Это как раз то, что любит зритель. И постоянные аншлаги, будь то в Жлобине или Гродно – лучшее тому подтверждение. Еще один факт: на итоговый, седьмой матч финала заветные квитки разлетелись как горячие пирожки – всего за 25 минут. Все хотели быть рядом со своей командой в такой ответственный момент. Следить за развязкой последнего матча сезона приехал и Первый.
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Если же брать статистику, то она была на стороне «Немана». Во-первых, потому что он играл дома. Во вторых, так уж сложилось в нынешней серии, что «Неман» трижды лидировал в счете, а «Металлург» трижды догонял. Ну, и наконец именно коллектив из Гродно стал первым клубом в отечественной экстралиге, кому удалось отыграться, уступая 0:3. В полуфинале дружина Евгения Летова, казалось, безнадежно горела 0:3, но в итоге сумела выйти сухой из воды. Впрочем, команде из Жлобина было что противопоставить оппоненту. Да, гладкий сезон получится очень скомканным. В плей-офф чемпион вышел только с пятого места. Зато в нокаут-раунде «Металлург» раскрылся сполна. Вначале пал «Гомель», который располагался на одну позицию выше. А затем, в одной второй, не устоял и победитель регулярного сезона и главный фаворит – солигорский «Шахтер».
В седьмом матче была острая борьба. Причем претенденты на чемпионство себе не изменяли, а действовали напористо. Голевых моментов хватало. Но вот голов не было. Счет был открыт только во втором периоде. Точный бросок нанес защитник Павел Купчихин. «Металлург» повел. На исходе отрезка забросил и «Неман». Однако после видеопросмотра гол был отменен. Взятие случилось уже после сирены на перерыв.
На заключительный период хозяева вышли как на последний бой. Им обязательно нужно было забрасывать. Однако представители Жлобина действовали очень грамотно. Причем как в нападении, так и в защите. В итоге хозяевам льда так и не удалось размочить счет – 1:0. «Металлург» – чемпион. Сильнейшим клубом по итогам национального чемпионата команда из Жлобина стала второй год кряду.