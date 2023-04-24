Острая борьба с итогом 1:0. «Металлург» – чемпион Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. Кубок Президента из рук самого Президента. «Металлург» – чемпион Беларуси по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, который не пропустил игру в Гродно, высказался о финалистах лаконично: нам эти ребята подарили минуты, часы и дни прекрасного хоккея. В седьмом, решающем матче финальной серии жлобинский клуб нанес поражение гродненскому «Неману». Соперники выдали яркую и бескомпромиссную битву. Аншлаг на арене, мегарейтинги по телевидению и сотни тысяч просмотров в интернете. Команды не разочаровали. О главных вехах последней игры сезона расскажет Сергей Тулупов. Эйфория, слезы радости и горечь от разочарования. В спорте всегда есть победитель и проигравший. Нынче сильнее был жлобинский «Металлург». А чемпионский кубок – лучшая награда за длительный и насыщенный сезон.

Кубок вручает Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

Команда из Жлобина сломила сопротивление гродненского «Немана» только в решающем, седьмом матче. Это тот случай, когда такой хоккей нам нужен. В этом финале каждый из претендентов был достоин заветного кубка. Оба клуба проповедуют современный, атакующий хоккей. Это как раз то, что любит зритель. И постоянные аншлаги, будь то в Жлобине или Гродно – лучшее тому подтверждение. Еще один факт: на итоговый, седьмой матч финала заветные квитки разлетелись как горячие пирожки – всего за 25 минут. Все хотели быть рядом со своей командой в такой ответственный момент. Следить за развязкой последнего матча сезона приехал и Первый. «Играли четко». Лукашенко прокомментировал финал чемпионата Беларуси по хоккею.

Если же брать статистику, то она была на стороне «Немана». Во-первых, потому что он играл дома. Во вторых, так уж сложилось в нынешней серии, что «Неман» трижды лидировал в счете, а «Металлург» трижды догонял. Ну, и наконец именно коллектив из Гродно стал первым клубом в отечественной экстралиге, кому удалось отыграться, уступая 0:3. В полуфинале дружина Евгения Летова, казалось, безнадежно горела 0:3, но в итоге сумела выйти сухой из воды. Впрочем, команде из Жлобина было что противопоставить оппоненту. Да, гладкий сезон получится очень скомканным. В плей-офф чемпион вышел только с пятого места. Зато в нокаут-раунде «Металлург» раскрылся сполна. Вначале пал «Гомель», который располагался на одну позицию выше. А затем, в одной второй, не устоял и победитель регулярного сезона и главный фаворит – солигорский «Шахтер».

В седьмом матче была острая борьба. Причем претенденты на чемпионство себе не изменяли, а действовали напористо. Голевых моментов хватало. Но вот голов не было. Счет был открыт только во втором периоде. Точный бросок нанес защитник Павел Купчихин. «Металлург» повел. На исходе отрезка забросил и «Неман». Однако после видеопросмотра гол был отменен. Взятие случилось уже после сирены на перерыв.