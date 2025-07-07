В Беларуси стартует X Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества»

Дети Содружества – десятый Международный культурно-образовательный форум начинается. Впервые он состоится в Беларуси, в детском центре «Зубренок». Этот год особенный – форум посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема «Память и единство поколений» – станет напоминанием о том, как важно сохранять историю и быть вместе.

Программа стартует в Национальном детском технопарке, где ребята познакомятся с миром технологий и примут участие в мастер-классах по науке и инновациям. «Встреча без галстуков» подарит возможность лично поговорить с представителями министерств и Национальной академии наук.

Школьников из Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана также ждут: встреча с космонавтом – Мариной Василевской; знакомство с работой парламентариев в Совете Республики; экскурсия в Национальную библиотеку; посещение мемориального комплекса «Хатынь» – символа мужества и скорби белорусского народа; церемония возложения цветов к стеле «Минск – город-герой». Каждый из увлекательных дней форума будет посвящен одной из стран Содружества. Ведь основная цель проекта – создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества.