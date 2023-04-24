«Играли чётко». Лукашенко прокомментировал финал чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. Кубок Президента из рук самого Президента. «Металлург» – чемпион Беларуси по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, который не пропустил игру в Гродно, высказался о финалистах лаконично: нам эти ребята подарили минуты, часы и дни прекрасного хоккея.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам эти ребята подарили минуты, часы и дни прекрасного хоккея! Я увидел две команды на льду. Молодая, задорная, устремленная в будущее и уже солидная, взрослая, местами очень взрослая. Команда «Металлурга» и команда «Неман». Вам скажу огромное спасибо, вы действительно выдержали рисунок игры с первой и до последней минуты. Вы выполнили, я так понимаю, задания своих тренеров. Играли четко, по месту. Но не хватило одной секунды, а может быть, доли секунды, чтобы этот прекрасный спектакль был продолжен. Но спорт есть спорт. Отсюда никуда не деться.