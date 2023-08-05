«Можно выдохнуть». Белорусские гимнастки выиграли золото в многоборье на II Играх стран СНГ

Новости Беларуси. На трибунах Дворца художественной гимнастики сегодня, 5 августа, был аншлаг. Во второй соревновательный день белоруски рвались на ковер, чувствуя свой шанс. И они его не упустили. Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны россиянок, выступление девушек судьи оценили по достоинству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В групповых упражнениях наши юниорки набрали 69,35 балла по итогам двух дней и обеспечили себе чемпионский титул. Грации из России завоевали серебро, а бронзу увезут девушки из Азербайджана.

Марина Гончарова, старший тренер национальной сборной команды Беларуси по художественной гимнастике:

Прямо сейчас по горячим следам наконец-то можно выдохнуть: многоборье мы отработали и слава Богу. Ну, скажем, на 90 % точно справились.