Прямой эфир

«Можно выдохнуть». Белорусские гимнастки выиграли золото в многоборье на II Играх стран СНГ

05 августа 2023 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На трибунах Дворца художественной гимнастики сегодня, 5 августа, был аншлаг. Во второй соревновательный день белоруски рвались на ковер, чувствуя свой шанс. И они его не упустили. Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны россиянок, выступление девушек судьи оценили по достоинству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Можно выдохнуть». Белорусские гимнастки выиграли золото в многоборье на II Играх стран СНГ-1

В групповых упражнениях наши юниорки набрали 69,35 балла по итогам двух дней и обеспечили себе чемпионский титул. Грации из России завоевали серебро, а бронзу увезут девушки из Азербайджана.

«Можно выдохнуть». Белорусские гимнастки выиграли золото в многоборье на II Играх стран СНГ-4

Марина Гончарова, старший тренер национальной сборной команды Беларуси по художественной гимнастике:
Прямо сейчас по горячим следам наконец-то можно выдохнуть: многоборье мы отработали и слава Богу. Ну, скажем, на 90 % точно справились.

«Можно выдохнуть». Белорусские гимнастки выиграли золото в многоборье на II Играх стран СНГ-7

После небольшого отпуска гимнастки начнут готовиться к сентябрьскому Кубку Беларуси. Выступят наши грации со своей, теперь уже золотой программой.

# Игры стран СНГ # Марина Гончарова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кто зажжёт огонь Игр стран СНГ на церемонии открытия? Выяснил корреспондент СТВ
05 августа 2023 14:35

Кто зажжёт огонь Игр стран СНГ на церемонии открытия? Выяснил корреспондент СТВ

Медальная копилка пополняется. Первые результаты белорусов на II Играх стран СНГ
05 августа 2023 14:18

Медальная копилка пополняется. Первые результаты белорусов на II Играх стран СНГ

Старт дали ярко. Брест погрузился в гандбольные матчи II Игр стран СНГ
05 августа 2023 14:09

Старт дали ярко. Брест погрузился в гандбольные матчи II Игр стран СНГ