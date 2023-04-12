Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в Монте-Карло

Илья Ивашко завершил борьбу на турнире категории 1 000 в Монте-Карло. В 1/16 финала он уступил россиянину Карену Хачанову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговый счет – 7:6, 6:2 в пользу оппонента. Хачанов в мировой классификации располагается на 12-й строчке. А Ивашко – на 74-й. Несмотря на разницу в рейтинге, белорус сумел навязать борьбу. И по ходу встречи даже несколько раз выбивался в лидеры. Всего теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.