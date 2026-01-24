Смольский стал победителем гонки преследования на 4-м этапе Кубка Содружества по биатлону в «Раубичах»

Белорус Антон Смольский стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт мужского пасьюта на 12,5 километра вышли 40 биатлонистов. Лидер мужской национальной команды стартовал третьим. Гонка держала в напряжении вплоть до заключительной стойки. Антон Смольский отработал чисто и отправился к финишу первым.

Участие в женском пасьюте на 10 километров приняла 31 биатлонистка. Мини-чудо сотворила наша Анна Сола. Она стартовала 11-й с отставанием почти в минуту. Но за 500 метров сократила разрыв до 30 секунд, влившись в лидирующую группу. Залог успеха – точная стрельба. Обе лежки отработаны чисто. На первой стойке ошиблась один раз, но осталась на второй-третьей позициях. Развязка гонки наступила на последнем рубеже. Все допустили промахи. В итоге – россиянка Наталия Шевченко уехала с отрывом в 16 секунд, у Анны Сола – серебро с золотым отливом.