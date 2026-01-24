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Смольский стал победителем гонки преследования на 4-м этапе Кубка Содружества по биатлону в «Раубичах»

24 января 2026 13:44
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Белорус Антон Смольский стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт мужского пасьюта на 12,5 километра вышли 40 биатлонистов.

Лидер мужской национальной команды стартовал третьим. Гонка держала в напряжении вплоть до заключительной стойки. Антон Смольский отработал чисто и отправился к финишу первым.

Смольский стал победителем гонки преследования на 4-м этапе Кубка Содружества по биатлону в «Раубичах»-2

Участие в женском пасьюте на 10 километров приняла 31 биатлонистка. Мини-чудо сотворила наша Анна Сола. Она стартовала 11-й с отставанием почти в минуту. Но за 500 метров сократила разрыв до 30 секунд, влившись в лидирующую группу. 

Залог успеха – точная стрельба. Обе лежки отработаны чисто. На первой стойке ошиблась один раз, но осталась на второй-третьей позициях. Развязка гонки наступила на последнем рубеже. Все допустили промахи. В итоге – россиянка Наталия Шевченко уехала с отрывом в 16 секунд, у Анны Сола – серебро с золотым отливом.

Смольский стал победителем гонки преследования на 4-м этапе Кубка Содружества по биатлону в «Раубичах»-4

Поддерживаем и белорусов, и россиян. Любим всех.

Болею за Анну Солу, Дмитрия Лазовского. Желаю им удачи. Конечно же, еще за русских ребят. Всех любим, всех поддерживаем. Атмосфера здесь просто шикарная. Обожаю Беларусь.

Я поддерживаю всех, конечно, белорусов. Ожидание от гонки – это куча эмоций, бодрость, настроение.

Я думаю, сегодня спортсмены покажут класс.

Праздник биатлона продолжится 25 января. В воскресном расписании – смешанная эстафета. Старт гонки в 13:45.

# Спортивные соревнования # Биатлон

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