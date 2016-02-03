«Лучший B-boy». В Беларуси прошёл Чемпионат по брейк-дансу «NBC 2016»

Более 300 участников. Около тысячи восторженных зрителей. На время Минск стал центральной площадкой для мастеров уличного танца из России, Украины, Латвии, Литвы, Казахстана, Грузии, Узбекистана и, конечно же, Беларуси.

Атмосфера в зале была «накалена» до предела. Громкая музыка, четкие движения танцоров и «взрывная» энергетика. Зрители не могли оторвать глаз от «би-боев». Казалось, невозможно определить лучшего из этих парней. Именитые судьи от раунда к раунду делали непростой выбор.

Ребята поздравляли друг друга с победами, жалели за поражение и стремились к одному – совершенству своего стиля. И самое удивительное – дружба, которая дарит людям из разных стран общее увлечение.

В переводе с английского «Brake Dance» – «ломанный танец» технически сложных элементов, требующих особой физико-акробатической подготовки.

Этот танец зародился в конце 60-х годов в США, а через 20 лет пришёл в Европу. В конце 80-х брейк-данс стал самостоятельным видом искусства.

Судьи обращают внимание не только на технику элементов, но и на чувство ритма танцора – его самовыражение танцем. Нужное настроение и скорость задает музыка.

Когда стоишь у танцпола, ощущаешь мощные потоки энергии. Это грани души танцоров, воплощенные в движении. Брейк-данс – импульсивный, местами грубый, напористый, пластичный, и, безусловно, характерный танец.