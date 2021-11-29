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Новости по тегу #Брейк-данс

«Люди замотивированы, волна уже начинается». Посмотрите, как развивается белорусский брейк-данс
29 ноября 2021 20:34

«Люди замотивированы, волна уже начинается». Посмотрите, как развивается белорусский брейк-данс

Брейк-данс официально вошёл в программу Олимпиады в 2024 году. Как тренируются белорусские танцоры?
12 августа 2021 19:48

Брейк-данс официально вошёл в программу Олимпиады в 2024 году. Как тренируются белорусские танцоры?

Брейк-данс станет олимпийским видом спорта
29 марта 2019 07:36

Брейк-данс станет олимпийским видом спорта

Победители Чемпионата Европы по брейк-дансу «EURO BATTLE PRO»-2017 среди детей до 15 лет – команда «Lil Killaz»
08 июня 2017 07:32

Победители Чемпионата Европы по брейк-дансу «EURO BATTLE PRO»-2017 среди детей до 15 лет – команда «Lil Killaz»

«Лучший B-boy». В Беларуси прошёл Чемпионат по брейк-дансу «NBC 2016»
03 февраля 2016 11:09

«Лучший B-boy». В Беларуси прошёл Чемпионат по брейк-дансу «NBC 2016»

Чемпионат по брейк-дансу «Битва года» пройдет в Минске. Участники брейк-данс команды «Power Rangers» на СТВ
04 сентября 2015 07:34

Чемпионат по брейк-дансу «Битва года» пройдет в Минске. Участники брейк-данс команды «Power Rangers» на СТВ

12 октября 2012 13:56

Олимпийские чемпионы, братья Богдановичи, учатся танцевать брейк-данс у лучших би-боев Беларуси

29 января 2012 09:09

Горилла Зола умеет танцевать брейк-данс!

25 сентября 2010 13:34

Байкеры, битбоксеры, брейкеры, роллеры — БРСМ удивит минчан грандиозным шоу в честь юбилея комсомола

13 февраля 2010 20:01

Финал чемпионата Беларуси по брейк-дансу «Сила двух» состоялся в Минске

29 января 2010 08:05

Сегодня определятся финалисты открытого чемпионата Беларуси по брейк-дансу

25 октября 2009 16:46

Брейк-данс - это стиль жизни!