Новости по тегу #Брейк-данс

22 арт-площадки смонтированы на 12 тысячах квадратных метров под куполом футбольного манежа.
Впервые за всю историю хип-хоп движения страны, отборочные туры проходили не только в столице, но и во всех регионах.
Дать фору мастерам намерены довольно юные, но уже популярные исполнители — семилетний Ахмед и пятилетний Леха.
Меняются вкусы, стили, мода, но брейк-данс продолжает влюблять в себя новые поколения.
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