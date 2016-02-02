Мелитина Станюта и Виктория Чайка получили награды «Лучшим атлетам столицы-2015»

Новости Беларуси. Десятка сильнейших спортсменов по итогам конкурса «Лучшие атлеты столицы-2015» удостоилась эксклюзивных призов от представительства НОК в Минске. Поскольку в предолимпийский год все лауреаты держат курс на Рио и в их соревновательном и тренировочном графике не так много свободного времени, статуэтки в виде алмазов вручаются героям по мере возвращения на родину, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз награды нашли Мелитину Станюту и Викторию Чайку. Девушки не раз входили в топ-10 лучших спортсменов года и завоевали немало наград на протяжении своей карьеры. Однако этот трофей особенный. Он – стимул к новым достижениям.

Виктория Чайка, победительница конкурса «Лучший атлет столицы-2015»:

Говорят, что плохая примета – подсчитывать свои медали, награды. Поэтому я не считала. Это бонус, аванс. И будем надеяться, что как год начался, точно так же успешно и закончится.

Мелитина Станюта, победительница конкурса «Лучший атлет столицы-2015»:

Радует, что оценили в Минске даже по прошествии месяца, как стукнул 2016-й. Рада, что не забывают. Будем работать дальше. Через полгода, конечно, все ждут Олимпийские игры, я тоже жду их. Но перед этим у меня очень много стартов будет. Как раз чтобы отточить все, что не отточено.