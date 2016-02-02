Чествование бронзовых призеров женского чемпионата Европы по индорхоккею прошло в Минске

Новости Беларуси. Женский чемпионат Европы по индорхоккею, который завершился в Минске неделю назад, стал одним из этапов подготовки к Олимпийским играм 2020 года. Белорусская сборная на континентальном форуме блестяще справилась с поставленной задачей и замкнула призовую тройку. Третье место позволит нашим девушкам отправиться на чемпионат мира-2016.

Национальный олимпийский комитет выделил 90 миллионов белорусских рублей на подготовку к основному старту сезона, и подопечные голландского коуча Хермана Крейса готовы бороться за мировую корону.

Рита Батура, капитан сборной Беларуси по индорхоккею:

Мечтаю, конечно, завоевать «золото». Именно «золото». Потому что это нам по силам. И до этого были результаты не совсем плохие, были четвертые, пятые. Поэтому все возможно. Мы немножко даже сами были удивлены, что для нас, для нашей команды, после этого чемпионата Европы столько внимания, столько почестей. Реально не ожидали, поэтому очень приятно здесь находиться.

В штаб-квартире НОКа девушек буквально искупали в овациях. Министр спорта и туризма Александр Шамко вручил каждой спортсменке грамоту и денежный сертификат на внушительную сумму. Федерация хоккея на траве также отметила своих героинь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Валерий Иванов, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Мечты материальны. И то, что каждый спортсмен мечтает побыть на Олимпийских играх, относится и к хоккею на траве. Хочу сказать, что поклонников этого вида спорта постоянно прибавляется. То, что сделано в Минске, прошлым летом мы ввели в эксплуатацию наш стадион, совершенно по-другому стал восприниматься наш вид спорта.