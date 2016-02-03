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В Минске во Дворце спорта стартовал турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева

03 февраля 2016 07:06
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Новости Беларуси. 3 февраля в столичном Дворце спорта стартовал традиционный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. В соревнованиях примут участие более сотни спортсменов из 17-ти государств ближнего и дальнего зарубежья. В заявке белорусской команды - ведущие боксеры в весовых категориях от 49 до 91-го килограммов, среди которых хорошо известные Вазген Сафарьянц, Дмитрий Асанов, Сергей Корнеев и Сергей Новиков. 

В нынешнем году турнир решено провести достаточно рано: обычно состязания проходят в конце весны или начале лета. Изменения связаны с подготовкой ведущих боксеров к олимпийским квалификационным турнирам, которые состоятся в апреле и мае. Завершится турнир памяти Виктора Ливенцева 5 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Мировой бокс # Дмитрий Тихомолов

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