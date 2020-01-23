Лучшие бойцы на СТВ. Алёна Лешкевич стала ведущей программы «СТВ-Спорт»

Новости Беларуси. 23 января в выпуске «СТВ-Спорт» в 22:55 премьера! У нас новая ведущая Алена Лешкевич.

«Тебя там как минимум никто не бьёт». Виталий Гурков пригласил Алёну Лешкевич стать ведущей на СТВ Алена действующая спортсменка по муай-тай. Единственная четырехкратная чемпионка мира среди любителей, а также победительница мирового первенства среди профессионалов. Попробовать свои силы на новом поприще ее пригласил Виталий Гурков – ведущий программы «Неделя спорта» и многократный чемпион планеты по таиландскому боксу.

«Застыли, как будто бы нас поймали с поличным». Алена Лешкевич о медалях, приоритетах и жизни вне спорта Алена подошла к новой работе ответственно. Всю неделю спортсменка не только поддерживала физическую форму в зале, но и упражнялась в дикции, правильном дыхании. Надеемся, телевизионные декорации станут для девушки таким же привычным местом, как и ринг.

Алена Лешкевич, заслуженный мастер спорта, ведущая СТВ:

Да страшно сейчас, на этом этапе, честно говоря, все. Просто даже слова «прямой эфир»… Немного страшно становится, потому что понимаешь, что у тебя нет права на ошибку. Ты должен говорить четко, внятно. Жду эфира с нетерпением, чтобы в первую очередь проверить себя: вообще смогу ли я? Надеюсь, что все будет хорошо.