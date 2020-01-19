«Тебя там как минимум никто не бьёт». Виталий Гурков пригласил Алёну Лешкевич стать ведущей на СТВ

Виталий Гурков, СТВ: Что можно сделать для развития таиландского бокса, чтобы он был таким же узнаваемым, как футбол, хоккей? Таким же популярным.

Алена Лешкевич:

Хотелось бы больше рекламы для нашего вида спорта, для наших бойцов. Конечно, когда будет идти реклама на телевидении, какой-то баннер висеть где-то, где часто ходят люди, все-таки это привлекает внимание. Человек, хочет того или нет, видит вас на картинке. Естественно, я вижу тебя вживую – я тебя узнала, потому что я тебя видела на баннере где-то.

Ты же сейчас работаешь на телеканале СТВ в роли ведущего? Расскажи, как тебе, как там все вообще устроено? Как тебе было начинать, не страшно?

Виталий Гурков:

Начинать было страшно. Всегда страшно начинать, когда ты сталкиваешься с вещами, о которых ты не имеешь ни малейшего представления. Но мне нравится.