«Тебя там как минимум никто не бьёт». Виталий Гурков пригласил Алёну Лешкевич стать ведущей на СТВ
Новости Беларуси. Алена Лешкевич – без преувеличения одна из звездочек таиландского бокса, сообщили в программе «Неделя спорта».
Виталий Гурков, СТВ:
Что можно сделать для развития таиландского бокса, чтобы он был таким же узнаваемым, как футбол, хоккей? Таким же популярным.
Алена Лешкевич:
Хотелось бы больше рекламы для нашего вида спорта, для наших бойцов. Конечно, когда будет идти реклама на телевидении, какой-то баннер висеть где-то, где часто ходят люди, все-таки это привлекает внимание. Человек, хочет того или нет, видит вас на картинке. Естественно, я вижу тебя вживую – я тебя узнала, потому что я тебя видела на баннере где-то.
Ты же сейчас работаешь на телеканале СТВ в роли ведущего? Расскажи, как тебе, как там все вообще устроено? Как тебе было начинать, не страшно?
Виталий Гурков:
Начинать было страшно. Всегда страшно начинать, когда ты сталкиваешься с вещами, о которых ты не имеешь ни малейшего представления. Но мне нравится.
Алена Лешкевич:
А когда ты выходишь в эфир, у тебя же есть волнение, какой-то страх. Это похоже на то, что ты испытываешь, выходя на бой на ринг?
Виталий Гурков:
Есть определенный мандраж. Но я тебе хочу сказать, что все гораздо легче, потому что тебя там как минимум никто не бьет. А если тебе интересно, от лица телекомпании СТВ я хотел бы тебя пригласить попробовать себя в роли ведущей, например. Почему нет.
Алена Лешкевич:
Да. Если это правда – спасибо, я буду очень рада и счастлива попробовать себя роли работника на телеканале. Неважно кем, наверное. Это что-то новое, что-то интересное. Я люблю, чтобы какие-то сложности в жизни были. Чтобы не было все гладко, создавать себе какие-то такие… как сказать?
Виталий Гурков:
Выход из зоны комфорта, назовем это так.
Алена Лешкевич:
Да! Я очень люблю такое, поэтому мне будет интересно.
Виталий Гурков:
Ну что ж, тогда давай попробуем.