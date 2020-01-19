«Застыли, как будто бы нас поймали с поличным». Алена Лешкевич о медалях, приоритетах и жизни вне спорта

Новости Беларуси. Алена Лешкевич – без преувеличения одна из наших звездочек. Она была лучшей как в любительском ринге, так и профессиональном. И последнего слова еще не сказала, сообщили в программе «Неделя спорта». Многократная чемпионка мира пропустила домашнюю Европу, но готова вернуться в ринг и вновь сокрушить всех. О карьере и личной жизни. Мы встретились с Аленой по ту сторону канатов. Я была с детства активная, мне хотелось больше, выше, лучше Виталий Гурков, СТВ:

Алена, ты такая красивая хрупкая девушка. Чем обусловлен такой вид спорта, как таиландский бокс?

Алена Лешкевич:

Я была с детства активная и интересовалась всеми видами спорта. Мне нравилось ходить в тренажерку, бегать наперегонки. Потому что во мне с детства такой дух соперничества, наверное, был. Я в школе на физкультуре всегда хотела первая прибежать, больше отжаться, большее количество попрыгать на скакалке. Все время в этом плане, скажем так, «перло». Мне хотелось больше, выше, лучше. И когда я узнала, что мои знакомые записались на секцию тайского бокса, подумала: «О, что такое тайский бокс? Интересно». А потом я еще узнала, что знакомые съездили на какие-то республиканские соревнования и там выиграли. «Так, надо попробовать и мне». И я пошла и записалась в секцию по тайскому боксу и начала обучаться. В переходном возрасте я должна была «замочить» свою соперницу. Но с опытом приходит осознание, что все-таки это не мордобой какой-то Виталий Гурков:

Что ты чувствуешь перед боем? Я, например, отношусь к поединку как к работе. Я не хочу вывести из строя оппонента, у меня не стоит задача нокаутировать его. Как бы больше как к какой-то игре. У тебя как это происходит?

Алена Лешкевич:

У меня было все сначала по-одному, потом все перевернулось и стало по-другому. Когда я только начинала тренироваться, возраст был, скажем так, переходный, 15-16 лет, и тогда не было такой техники, и умений таких не было. Поэтому я выходила, и моя задача была – просто прибить. Неважно как. Я должна выбежать и «замочить» свою соперницу. Это было так. Но с возрастом, с опытом приходит осознание, что все-таки это не мордобой какой-то уличный, что это красивый вид спорта и нужно подходить к этому с умом. Нужно понимать, что ты делаешь. Нужно работать так, чтобы самому не травмироваться в первую очередь. Уже не говоря о сопернике. Понятно, что ты должен сделать по максимуму все, чтобы победить. Но в первую очередь надо думать о том, чтобы самому не получить травму. «Из года в год все вторая, вторая, вторая… И я не понимала, чего не хватает» Виталий Гурков:

Какая твоя самая трудовая медаль, самая любимая? Или прямо там, где ты вырвала и показала себя на максимум. Алена Лешкевич:

Есть такая медаль. Вот у меня такая история есть: я четыре раза была вторая на чемпионатах мира. Из года в год все вторая, вторая, вторая… И я не понимала, чего не хватает. Вроде с тренером работаем, что-то новое придумываем. Но не получается выиграть. И чемпионат мира, который был в Швеции четыре года назад – я тогда впервые стала чемпионкой мира. Выиграла в финале у спортсменки из Таиланда (которая, кстати, сейчас подписала контракт с UFC). Я, когда это увидела, мне прямо стало приятно, что я ее побеждала однажды. Потому что после этого мы с ней больше не встречались.

«У меня нет какого-то пика в голове. Пока будут силы – буду боксировать» Виталий Гурков:

Как ты себя мотивируешь продолжать заниматься этим видом спорта? Алена Лешкевич:

Меня радует, что у меня нет какого-то пика в голове. Каждый раз, когда интервью берут, у меня спрашивают: «Сколько еще ты хочешь быть чемпионкой мира?» Я говорю – будучи двукратной – «трехкратной». Трехкратной – «ну, четырехкратной». Сейчас я: «конечно же хочу быть пятикратной!» Нет этого вот потолка. Мозг расслаблен, чувствую себя на 18 лет, не ставлю себе какие-то в голове преграды. Пока будут силы – буду боксировать. Желание меня есть. «Мне хочется участвовать на Олимпийских играх, но все-таки я женщина и в приоритете рождение ребенка» Виталий Гурков:

Ходят слухи, что в 2024 году таиландский бокс будет представлен на Олимпийских играх в Париже. Выдержишь четыре года в ринге? Алена Лешкевич:

Ой, классный вопрос. Я буду счастлива, если это будет действительно так. Естественно, мне хочется участвовать на Олимпийских играх. Это мечта всех спортсменов. Но не хочу загадывать. Конечно, мне хочется, но все-таки я женщина и в приоритете рождение ребенка, первенца хотя бы, для нашей семьи. Как пойдет.

Виталий Гурков:

Ну ты успеешь, у тебя есть время. Алена Лешкевич:

Смотря когда у меня это получится. Через три месяца чемпионат республики. Поэтому сейчас есть возможность отдохнуть Виталий Гурков:

Вот у меня сейчас травма. Я восстанавливаюсь после операции, не тренируюсь. А как проходит твой день? Алена Лешкевич:

Мой день сейчас проходит спокойно, так как сейчас межсезонье. Я тренируюсь один раз в неделю. Виталий Гурков:

В неделю?

Алена Лешкевич:

Ой, прошу прощения. Не подумайте, что это ошибка по Фрейду! То есть я тренируюсь каждый день, и иногда даже два раза в день. Но сейчас, честно говоря, хожу пока один раз, потому что готовиться пока не к чему. Через три месяца только чемпионат республики. Поэтому сейчас есть возможность отдохнуть. «Тебя там как минимум никто не бьёт». Виталий Гурков пригласил Алёну Лешкевич стать ведущей на СТВ «И мы сидим, застыли, как будто бы нас поймали с поличным» Виталий Гурков:

Алена, скажи, на улице тебя узнают?