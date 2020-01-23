«Первая половина была такая расхлябанная». «Цмокi» победили баскетболистов из «Ирони»

Новости Беларуси. «Цмокi» одержали победу в матче второго группового этапа Кубка ФИБА. Подопечным Ростислава Вергуна противостояли соперники из израильского клуба «Ирони», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На домашнем паркете нашим парням удалось взять реванш за поражение в выездной игре. К большому перерыву они вели с разницей в семь очков. А в третьей и четвертой десятиминутках еще более увеличили свой перевес. Итоговые цифры – 97:75 в пользу «драконов».

Максим Салаш, нападающий БК «Цмоки-Минск»:

Первая половина была немного такая расхлябанная: где-то подбор проиграли, где-то концентрация. А во второй половине намного сконцентрированнее играли. Хотелось выиграть, играли дома, хотелось реабилитироваться за то поражение, что мы получили. Пытаемся выиграть как можно больше, чтобы обеспечить комфортную ситуацию себе в группе.