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«Первая половина была такая расхлябанная». «Цмокi» победили баскетболистов из «Ирони»

23 января 2020 09:52
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Новости Беларуси. «Цмокi» одержали победу в матче второго группового этапа Кубка ФИБА. Подопечным Ростислава Вергуна противостояли соперники из израильского клуба «Ирони», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Первая половина была такая расхлябанная». «Цмокi» победили баскетболистов из «Ирони»-1

На домашнем паркете нашим парням удалось взять реванш за поражение в выездной игре. К большому перерыву они вели с разницей в семь очков. А в третьей и четвертой десятиминутках еще более увеличили свой перевес. Итоговые цифры – 97:75 в пользу «драконов».

«Первая половина была такая расхлябанная». «Цмокi» победили баскетболистов из «Ирони»-4

Максим Салаш, нападающий БК «Цмоки-Минск»:
Первая половина была немного такая расхлябанная: где-то подбор проиграли, где-то концентрация. А во второй половине намного сконцентрированнее играли. Хотелось выиграть, играли дома, хотелось реабилитироваться за то поражение, что мы получили. Пытаемся выиграть как можно больше, чтобы обеспечить комфортную ситуацию себе в группе.

«Первая половина была такая расхлябанная». «Цмокi» победили баскетболистов из «Ирони»-7



«Цмокi» с семью очками в активе расположились на первом месте в группе. Следующую встречу команда Ростислава Вергуна проведет 29 января на выезде против румынского клуба «Клуж-Напока». 

# Баскетбол # Максим Салаш # Фотофакт

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