«Сегодня у нас была секретным оружием Вика Секретова». «Минчанка» переиграла соперниц из Боснии и Герцеговины

Новости Беларуси. «Минчанка» успешно стартовала в 1/8 кубка ЕКВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На домашней площадке подопечные Виктора Гончарова в трех сетах одолели соперниц из Боснии и Герцеговины – клуб «Бимал-Единство». В первой партии белорусские волейболистки разгромили соперниц – 25:8. Дальше гостьи пришли в себя и даже навязали борьбу, однако «Минчанка» ни одной партии не отдала.

Виктор Гончаров, главный тренер волейбольной команды «Минчанка»:

Сегодня у нас была секретным оружием Вика Секретова. Девочка засиделась на скамейке запасных, она показала великолепную игру. Я рискнул, для нее это был дебют, она оправдала себя.





Виктория Секретова, нападающая волейбольной команды «Минчанка»:

Очень довольна игрой, получилось почти все, что задумал, что хотели. Мы очень настраивались на эти важные соревнования, поэтому очень рады, что победили. Спасибо огромное болельщикам, при домашних трибунах играть просто замечательно.