Лучшая белорусская теннисистка станет мамой в конце этого года

Новости Беларуси. В полку будущих мам среди звезд белорусского спорта прибыло. После весенней новости о том, что олимпийская чемпионка Дарья Домрачева ждет ребенка, сегодня в социальных сетях со скоростью света распространяется сообщение о том, что Виктория Азаренко станет мамой.
Лучшая белорусская теннисистка ожидает первенца в конце нынешнего года.
Об этом спортсменка сообщила на своей страничке в Интернете.
Азаренко также добавила, что пропустит остаток сезона и не сможет заниматься спортом, но с большим энтузиазмом смотрит вперёд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.