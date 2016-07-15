Лучшая белорусская теннисистка станет мамой в конце этого года

Новости Беларуси. В полку будущих мам среди звезд белорусского спорта прибыло. После весенней новости о том, что олимпийская чемпионка Дарья Домрачева ждет ребенка, сегодня в социальных сетях со скоростью света распространяется сообщение о том, что Виктория Азаренко станет мамой.

Лучшая белорусская теннисистка ожидает первенца в конце нынешнего года.

Об этом спортсменка сообщила на своей страничке в Интернете.

Азаренко также добавила, что пропустит остаток сезона и не сможет заниматься спортом, но с большим энтузиазмом смотрит вперёд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.