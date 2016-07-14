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Легкоатлетка Алина Талай провела мастер-класс в Минске

14 июля 2016 15:58
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Новости Беларуси. Проливной дождь и прохладная погода, накрывшая Минск, не помешали прославленной белорусской барьеристке Алине Талай провести мастер-класс под открытым небом.

Она рассказала собравшимся любителям бега о своей подготовке, секретах тренировок и даже показала новые шиповки, в которых выступит на Олимпиаде, сообщили в СТВ-Спорт.

Алина Талай, призер чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике (бег с барьерами):
Наверное, просто поговорю с ребятами, расскажу им, может быть, о специфике спринта. Конечно, они бегают гораздо более длинные дистанции, чем я. Но, может быть, мои советы как-то им помогут на финишном отрезке. Я в Беларусь вернулась после чемпионата Европы с командой. Здесь буквально три дня, и завтра уже улетаю в Австрию. То есть, здесь у меня такие «дни отдыха».

Все мысли Алины сейчас об Олимпиаде в Рио, до старта которой осталось меньше месяца. На прошлой неделе Талай завоевала серебро чемпионата Европы в барьерном беге.

А в начале июня установила личный рекорд на соревнованиях в Германии, преодолев 100 метров с барьерами за 12,63 секунды.

Впрочем, опасения, что она не сумеет удержаться на пике формы до главного старта четырёхлетия, белоруска отметает.

Алина Талай, призер чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике (бег с барьерами):
Серебро – это хорошо, потому что во мне появилась какая-то спортивная злость и задор. И, всё-таки, мотивация на тренировки стала сильнее. Ещё сильнее, чем была. Серебро – это тоже хороший результат. Я доверяю своему тренеру и верю его словам, что мы идём поэтапную подготовку к Олимпийским играм. И то, что на пик формы я выйду именно там.

# Легкая атлетика # Алина Талай

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