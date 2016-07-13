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Международные шоссейные велогонки «Кубок Минска» и «Гран-при Минска» прошли 8-9 июля в Минске

13 июля 2016 07:32
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8-9 июля в Минске проходило значимое событие в жизни страны а также любителей велосипедного спорта: Международная шоссейная велогонка «Кубок Минска» и Гран-при Минска. В этих соревнованиях приняли участники профессиональные велогонщики из 14 стран мира. А предваряли эти соревнования не менее зрелищные любительские мероприятия «Гонка ветеранов» и конкурс «Веломисс-2016».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – победитель конкурса «Веломисс Минска–2016», студентка 4-го курса МГЛУ – Вероника Желубовская, победитель шоссейной велогонки «Гран-при Минска», белорусский велогонщик, рекордсмен Беларуси в командной гонке преследования  – Сергей Попок, генеральный менеджер ООО «Велосипедный клуб «Минск» – Алексей Иванов.

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Алексей Иванов # Вероника Желубовская # Сергей Попок

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