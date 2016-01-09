Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Марковского и Николая Ивашко прошел в Минске

Новости Беларуси. Юниоры, представляющие греко-римскую борьбу, съехались в Минск. 9 января прошли финалы международного командного турнира памяти заслуженного тренера БССР Олега Марковского и его наставника Николая Ивашко.

Помимо спортсменов из нашей страны и ближнего зарубежья соревнования посетили атлеты Швеции, Грузии, Узбекистана и Казахстана.

Александр Дубровский, старший тренер молодежной сборной Республики Беларусь по греко-римской борьбе:

Турнир, который нам очень нужен в начале спортивного сезона, как раз поступает нам новая молодежь в команду, мы ее просматриваем на уровне других команд, просматриваем их состояние, возможности. Очень много увидели недостатков у нас. Прошла фаза подготовки, мы в декабре занимались базовой подготовкой. Естественно, потеряна мышечная чувствительность у ребят, поэтому немного не так чувствуют борьбу, как хотелось. Но я доволен состоянием наших ребят, спортсменов.

В финале соревнований третье место взяли борцы из Украины. Им удалось оставить за пределами пьедестала шведов. За «золото» спорили хозяева ковров и борцы из Грузии. В упорнейшей борьбе нашим гостям удалось лишить белорусов «золота» и пообедать в турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».