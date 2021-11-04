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Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Париже

04 ноября 2021 11:51
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Новости Беларуси. Илья Ивашко завершил свое участие на теннисном турнире категории АТР-1000, проходящем в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Париже-1

В последнем поединке белорус, занимающий 46-ю строчку мирового рейтинга, сразился против второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева. Соперник считался явным фаворитом, но Ивашко сумел навязать ему упорную борьбу. Игра длилась две партии и завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу более именитого соперника. Напомним, что в 1/32 наш теннисист оказался сильнее испанца Альберта Рамоса, 44-го в табеле о рангах.

# Теннис # Илья Ивашко # Даниил Медведев # Альберт Рамос # Фотофакт

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