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Лидия Морозова и Ирина Хромачёва вышли в полуфинал теннисного турнира в Линце

10 ноября 2021 10:27
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Новости Беларуси. Неудачным получился игровой день у белорусских теннисистов. И Александра Саснович, и Егор Герасимов свои матчи проиграли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидия Морозова и Ирина Хромачёва вышли в полуфинал теннисного турнира в Линце-1

Саснович выбыла из борьбы в австрийском Линце. Наша спортсменка не смогла выйти в четвертьфинал. Дальнейший путь ей преградила экс-первая ракетка планеты румынка Симона Халеп – 5:7, 3:6.

Лидия Морозова и Ирина Хромачёва вышли в полуфинал теннисного турнира в Линце-4

А Егор Герасимов попрощался со Стокгольмом. Белорус дал серьезный бой американцу Тейлору Фрицу, но все равно вынужден был капитулировать – 4:6, 4:6. Повезло лишь Лидии Морозовой. Она и россиянка Ирина Хромачева вышли в полуфинал в паре.

# Теннис # Александра Саснович # Егор Герасимов # Симона Халеп # Тейлор Фриц # Лидия Морозова # Ирина Хромачева # Фотофакт

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