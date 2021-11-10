Лидия Морозова и Ирина Хромачёва вышли в полуфинал теннисного турнира в Линце

Новости Беларуси. Неудачным получился игровой день у белорусских теннисистов. И Александра Саснович, и Егор Герасимов свои матчи проиграли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович выбыла из борьбы в австрийском Линце. Наша спортсменка не смогла выйти в четвертьфинал. Дальнейший путь ей преградила экс-первая ракетка планеты румынка Симона Халеп – 5:7, 3:6.