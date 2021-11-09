Прямой эфир

«Они должны доказывать, что достойны». Сборная Беларуси по хоккею завершила подготовку к Турниру четырёх наций

09 ноября 2021 22:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею завершила подготовку к Турниру четырех наций, который на неделе пройдет в Словении, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Оппонентами наших парней кроме хозяев будут команды Австрии и Франции.  

«Они должны доказывать, что достойны». Сборная Беларуси по хоккею завершила подготовку к Турниру четырёх наций-1

За два дня кэмпа тренерский штаб ставил задачу просмотреть как можно больше молодежи. В ростер дружины попали три вратаря, 12 защитников и 15 нападающих. Сбор на «Минск-Арене» завершен. Впереди ледовые баталии.  

«Они должны доказывать, что достойны». Сборная Беларуси по хоккею завершила подготовку к Турниру четырёх наций-4

Константин Кольцов, тренер сборной Беларуси по хоккею:  
Много молодых ребят. Они должны доказывать, что достойны места в сборной. Поэтому с хорошей самоотдачей играть.  

«Они должны доказывать, что достойны». Сборная Беларуси по хоккею завершила подготовку к Турниру четырёх наций-7

Михаил Грабовский, генеральный менеджер сборных Беларуси по хоккею:  
Крэйг не очень себя хорошо чувствовал на самом деле. Огромная ему благодарность, что он вообще вышел на лед, пообщался с ребятами. Но решили его оставить и дать возможность... И Константин Кольцов, я поеду. Я планировал и до этого полететь с командой. Но сейчас 100%-ная возможность мне лететь и помочь команде.  

# Хоккей Беларуси # Константин Кольцов # Михаил Грабовский # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александра Саснович покинула теннисный турнир в Линце. Итоги игр белорусов 9 ноября
09 ноября 2021 21:59

Александра Саснович покинула теннисный турнир в Линце. Итоги игр белорусов 9 ноября

Белорус Юрий Щербацевич стал вторым на турнире по стрельбе во Вроцлаве
09 ноября 2021 21:50

Белорус Юрий Щербацевич стал вторым на турнире по стрельбе во Вроцлаве

На зимних Олимпийских играх в Пекине выступят четыре белорусских лыжника
09 ноября 2021 21:42

На зимних Олимпийских играх в Пекине выступят четыре белорусских лыжника