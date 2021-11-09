«Они должны доказывать, что достойны». Сборная Беларуси по хоккею завершила подготовку к Турниру четырёх наций

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею завершила подготовку к Турниру четырех наций, который на неделе пройдет в Словении, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Оппонентами наших парней кроме хозяев будут команды Австрии и Франции.

За два дня кэмпа тренерский штаб ставил задачу просмотреть как можно больше молодежи. В ростер дружины попали три вратаря, 12 защитников и 15 нападающих. Сбор на «Минск-Арене» завершен. Впереди ледовые баталии.

Михаил Грабовский, генеральный менеджер сборных Беларуси по хоккею:

Крэйг не очень себя хорошо чувствовал на самом деле. Огромная ему благодарность, что он вообще вышел на лед, пообщался с ребятами. Но решили его оставить и дать возможность... И Константин Кольцов, я поеду. Я планировал и до этого полететь с командой. Но сейчас 100%-ная возможность мне лететь и помочь команде.