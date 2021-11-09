Наталья Трофимова о подготовке к ЧЕ: «Постараемся вспомнить все наши комбинации»

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу готовится к квалификации чемпионата Европы – 2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В преддверии важного старта главком Наталья Трофимова собрала всех своих сильнейших на кэмп. Первая игра состоится 11 ноября. Соперник – сборная Чехии. О том, как проходит подготовка наших баскетболисток, расскажет Анастасия Подлипская.

Полет – естественное состояние баскетболиста, но даже к нему нужно тщательно готовиться, а в мировом масштабе все многократно. Кэмп женской сборной Беларуси к чемпионату Европы – 2023 стартовал, и насчет профессионализма нашей дружины не стоит сомневаться.

Участие в учебно-тренировочном сборе принимают 16 спортсменок под руководством Натальи Трофимовой. Разминка, разогрев, нагрузка и растяжка – впереди очень ответственные матчи. Уже 11 ноября наша дружина сыграет на выезде против Чехии. Кстати, по личным встречам пока ничья.



