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«Индивидуально каждый готовится». Что говорят игроки женской сборной по баскетболу перед квалификацией на ЧЕ-2023?

09 ноября 2021 22:35
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу готовится к квалификации чемпионата Европы – 2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В преддверии важного старта главком Наталья Трофимова собрала всех своих сильнейших на кэмп. Первая игра состоится 11 ноября. Соперник – сборная Чехии.  

О том, как проходит подготовка наших баскетболисток, расскажет Анастасия Подлипская.  

«Индивидуально каждый готовится». Что говорят игроки женской сборной по баскетболу перед квалификацией на ЧЕ-2023?-1

Важным моментом является не только физическая подготовка, но и взаимопонимание, которое у нашей сборной на ментальном уровне. Несмотря на то что в сборную включены игроки разных клубов, все девушки между собой очень дружны.  

Наталья Трофимова о подготовке к ЧЕ: «Постараемся вспомнить все наши комбинации». Подробнее здесь.

«Индивидуально каждый готовится». Что говорят игроки женской сборной по баскетболу перед квалификацией на ЧЕ-2023?-3

Юлия Рытикова, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:  
Где-то переписываемся, общаемся, нежели ходить. Потому что многие разъезжаются по разным странам, по разным клубам. Тоже график такой напряженный, у каждого по две, по одной тренировке в день, много выездных игр, очень тяжело где-то так пересекаться. Больше в коллективе с теми игроками, с которыми ты играешь.

У нас проходят видеопросмотры соперников, мы их изучаем досконально, но позже индивидуально каждый готовится, настраивается на игру. Основное – это разминка перед игрой. Это залог дальнейших удачных действий. Сразу абстрагируешься от того, что вне баскетбола, думаешь об игре, о сопернике и настраиваешься на игру.  

«Индивидуально каждый готовится». Что говорят игроки женской сборной по баскетболу перед квалификацией на ЧЕ-2023?-5

Наши девушки уже готовы достойно представить Синеокую на квалификации чемпионата Европы. Напомним, что только 10 победителей групп и четыре лучшие команды, занявшие вторые места в пулах, получат путевки на Евробаскет-2023.  

# Баскетбол # Анастасия Подлипская # Наталья Трофимова

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