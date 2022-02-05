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Лидерство в медальном зачёте у норвежцев. Итоги соревновательного дня на Олимпиаде 5 февраля

05 февраля 2022 17:07
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По итогам субботы, 5 февраля, лидерство в медальном зачете у норвежцев, в их активе два золота, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидерство в медальном зачёте у норвежцев. Итоги соревновательного дня на Олимпиаде 5 февраля-1

На второй строчке располагается Словения: одно золото и одна бронза. На третьем месте – страна-хозяйка Китай, в активе одна золотая награда. Также в топ-5 находятся Нидерланды и Швеция.

Сборная Беларуси была под 22-м номером. Кадры с церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине смотрите здесь.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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