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Динара Алимбекова о соревнованиях на Играх 5 февраля: «Очень жалко, что всё-таки использовала дополнительный патрон»

05 февраля 2022 14:13
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Новости Беларуси. Внимание всего мира приковано к Олимпийским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 февраля – первый соревновательный день.  

Завершилась смешанная эстафета на ОИ-2022. Белорусские биатлонисты заняли 6-е место. Подробности здесь.  
Динара Алимбекова о соревнованиях на Играх 5 февраля: «Очень жалко, что всё-таки использовала дополнительный патрон»-1

Динара Алимбекова, спортсменка сборной Беларуси по биатлону:  
Конечно, очень жалко, что все-таки использовала дополнительный патрон на стойке, в планах было отработать. Тем более видела, что итальянка все еще стояла. Но считаю, что со своим этапом справилась неплохо. Конечно же, не совсем довольна, но это лучше, чем брать много запасных патронов или уходить на штрафной круг.  

Динара Алимбекова о соревнованиях на Играх 5 февраля: «Очень жалко, что всё-таки использовала дополнительный патрон»-4

ОИ-2022. Конькобежка Марина Зуева выступила на дистанции 3000 метров. Рассказываем итоги состязания здесь.   
# Зимняя Олимпиада # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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