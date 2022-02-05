Динара Алимбекова о соревнованиях на Играх 5 февраля: «Очень жалко, что всё-таки использовала дополнительный патрон»

Динара Алимбекова, спортсменка сборной Беларуси по биатлону:

Конечно, очень жалко, что все-таки использовала дополнительный патрон на стойке, в планах было отработать. Тем более видела, что итальянка все еще стояла. Но считаю, что со своим этапом справилась неплохо. Конечно же, не совсем довольна, но это лучше, чем брать много запасных патронов или уходить на штрафной круг.