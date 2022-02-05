«Очень рада, что я справилась со стрельбой». Ирина Кручинкина выиграла спринт на этапе Кубка IBU

Ирина Кручинкина, спортсменка национальной команды Республики Беларусь по биатлону:

Было очень сложно стрелять, был ветер, была такая неустойчивость. Я очень рада, что я справилась со стрельбой. Это чудо для меня, потому что в этом сезоне стрельба у меня вообще не клеится. Два ноля – это мои первые два ноля в этом сезоне.