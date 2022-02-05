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«Очень рада, что я справилась со стрельбой». Ирина Кручинкина выиграла спринт на этапе Кубка IBU

05 февраля 2022 16:57
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Новости Беларуси. Ирина Кручинкина выиграла спринт на этапе Кубка IBU в чешском Нове-Место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Очень рада, что я справилась со стрельбой». Ирина Кручинкина выиграла спринт на этапе Кубка IBU-1

Белорусская биатлонистка прошла дистанцию без единого промаха и «привезла» своей ближайшей сопернице немке Хеттих более 13 секунд.

«Очень рада, что я справилась со стрельбой». Ирина Кручинкина выиграла спринт на этапе Кубка IBU-4

Ирина Кручинкина, спортсменка национальной команды Республики Беларусь по биатлону:
Было очень сложно стрелять, был ветер, была такая неустойчивость. Я очень рада, что я справилась со стрельбой. Это чудо для меня, потому что в этом сезоне стрельба у меня вообще не клеится. Два ноля – это мои первые два ноля в этом сезоне.

«Очень рада, что я справилась со стрельбой». Ирина Кручинкина выиграла спринт на этапе Кубка IBU-7

Ирина впервые в карьере выиграла гонку на турнире данной категории.

# Биатлон # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Янина Хеттих # Фотофакт

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