«Очень рада, что я справилась со стрельбой». Ирина Кручинкина выиграла спринт на этапе Кубка IBU

Новости Беларуси. Ирина Кручинкина выиграла спринт на этапе Кубка IBU в чешском Нове-Место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Ирина Кручинкина выиграла спринт на этапе Кубка IBU в чешском Нове-Место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусская биатлонистка прошла дистанцию без единого промаха и «привезла» своей ближайшей сопернице немке Хеттих более 13 секунд.
Ирина Кручинкина, спортсменка национальной команды Республики Беларусь по биатлону:
Было очень сложно стрелять, был ветер, была такая неустойчивость. Я очень рада, что я справилась со стрельбой. Это чудо для меня, потому что в этом сезоне стрельба у меня вообще не клеится. Два ноля – это мои первые два ноля в этом сезоне.
Ирина впервые в карьере выиграла гонку на турнире данной категории.