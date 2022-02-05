«Очень много перспективных девчат и ребят». В Чаусах проходит спортивный праздник «Могилёвская лыжня»

Новости Беларуси. 56 команд, 400 человек. Практически одновременно с белорусской командой по биатлону на лыжи стали жители Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чаусах, на родине обладательницы олимпийского эстафетного золота Динары Алимбековой, проходит спортивный праздник «Могилевская лыжня». Символично, что он совпал с первыми стартами зимних Игр в Пекине.

Чтобы поддержать белорусских спортсменов, участники соревнований записали для них видеоприветствие. В волнительные минуты, несмотря на расстояние в сотни тысяч километров, сердца белорусов бьются в унисон.

Елена Власик, заведующая сектором спорта и туризма Чаусского райисполкома:

Очень много перспективных девчат и ребят. Не будем называть их фамилии, спортсмены – очень суеверные товарищи. Но мы очень надеемся, что смена растет и достойная.

На лыжные старты в Чаусах вышли 400 человек. А это 56 команд. В зависимости от возраста сформировано 10 забегов. Те, кому от 70 лет и старше, преодолеют расстояние в один километр.