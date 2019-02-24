Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Не хватило сил на финальный круг»

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается большой биатлонный праздник. 24 февраля заключительный соревновательный день чемпионата Европы.

Гонку преследования уже завершили мужчины, теперь за медали борются женщины. Корреспондент СТВ Наталья Федорцова наблюдала за гонкой.

Наталья Федорцова, СТВ:

Уже успела завершиться мужская гонка преследования. И первое место ожидаемо занял победитель спринтерской гонки норвежец Тарьей Бё. На втором месте расположился россиянин Матвей Елисеев. А вот за третье место была действительно ожесточенная борьба, в которой участвовал наш белорусский биатлонист Сергей Бочарников. Но, увы, своему конкуренту из Норвегии он проиграл 10 секунд, и поэтому расположился на 4-ом месте. Но в целом наши белорусские биатлонисты остались гонкой довольны.

Сергей Бочарников, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете:

Гонка прошла достаточно хорошо. Не хватило сил на финишный круг. Но я доволен своим выступлением, своей стрельбой. Это хорошая подготовка к чемпионату мира.

Антон Смольский, биатлонист сборной Беларуси:

Чемпионат принес много положительных эмоций, положительных моментов. Мне здесь нравится. В «Раубичах» большая аудитория поддержки. Мне не хочется, чтобы заканчивался этот чемпионат. Я бы бегал до конца сезона при такой поддержке.