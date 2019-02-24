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Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Не хватило сил на финальный круг»

24 февраля 2019 12:11
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Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается большой биатлонный праздник. 24 февраля заключительный соревновательный день чемпионата Европы.

Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Не хватило сил на финальный круг» -1

Гонку преследования уже завершили мужчины, теперь за медали борются женщины. Корреспондент СТВ Наталья Федорцова наблюдала за гонкой.

Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Не хватило сил на финальный круг» -4

Наталья Федорцова, СТВ:
Уже успела завершиться мужская гонка преследования. И первое место ожидаемо занял победитель спринтерской гонки норвежец Тарьей Бё. На втором месте расположился россиянин Матвей Елисеев. А вот за третье место была действительно ожесточенная борьба, в которой участвовал наш белорусский биатлонист Сергей Бочарников. Но, увы, своему конкуренту из Норвегии он проиграл 10 секунд, и поэтому расположился на 4-ом месте. Но в целом наши белорусские биатлонисты остались гонкой довольны.

Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Не хватило сил на финальный круг» -7

Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Не хватило сил на финальный круг» -9

Сергей Бочарников, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете:
Гонка прошла достаточно хорошо. Не хватило сил на финишный круг. Но я доволен своим выступлением, своей стрельбой. Это хорошая подготовка к чемпионату мира.

Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Не хватило сил на финальный круг» -12

Антон Смольский, биатлонист сборной Беларуси:
Чемпионат принес много положительных эмоций, положительных моментов. Мне здесь нравится. В «Раубичах» большая аудитория поддержки. Мне не хочется, чтобы заканчивался этот чемпионат. Я бы бегал до конца сезона при такой поддержке.

Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Не хватило сил на финальный круг» -15

Сегодня заключительный день соревнований, и трибуны по-прежнему заполнены болельщиками. Всем все очень нравится.

# Биатлон # Сергей Бочарников # Антон Смольский # Фотофакт

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