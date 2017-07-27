Абонемент на все матчи «Кубок Минска» обойдется в 7 рублей 20 копеек
Новости Беларуси. На льду «Чижовка-Арены» второй день захватывающих хоккейных баталий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
«Кубок Минска» собрал звезд КХЛ и тысячи зрителей. Кстати попасть на трибуны просто: стоимость билета всего 1 рубль.
Абонемент на все матчи обойдется в 7 рублей 20 копеек. Зрители могут не только поболеть за любимую команду, но и отдохнуть. В перерывах между матчами можно перекусить в кафе или купить сувениры.
Кристина Шабанова, специалист по связям с общественностью и СМИ ХК «Юность-Минск»:
Естественно, в обычном режиме мы предоставляем для болельщиков услуги общепита. Это достаточно важная часть, потому что любой болельщик хочет покушать, что-то вкусное выпить, чтобы насытить свою игру еще какими-то приятными эмоциями помимо зрелищности. Так же у нас есть специальные сувенирные зоны, где могут любые болельщики (как со стороны гостей, так и хозяйки турнира «Юность-Минск») приобрести сувенирную продукцию.
Добраться до «Чижовка-Арены» просто и быстро: отлаженная во время Чемпионата мира-2014 транспортная инфраструктура не подводит и сейчас. От станции метро «Партизанская» следуют 16 и 17 троллейбусы. № 16, кстати, стартует от железнодорожного вокзала. От метро «Автозаводская» по-прежнему курсирует автобус № 22.
Кроме того, до арены можно доехать на маршрутных такси.