Легкоатлетическая битва команд Европы и США стартовала: за кого болеем в первый день?

Новости Беларуси. Лучшие спортсмены мира в Минске! В эти минуты на стадионе «Динамо» проходит матч по легкой атлетике между командами Европы и США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Лучшие спортсмены мира в Минске! В эти минуты на стадионе «Динамо» проходит матч по легкой атлетике между командами Европы и США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним, честь европейской сборной защищают 14 белорусских легкоатлетов. В центре событий находится корреспондент СТВ Ирина Петыш.
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Президент Беларуси на церемонии открытия матча Европа – США: «Пусть борьба будет красивой, а победа честной»