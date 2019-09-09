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Легкоатлетическая битва команд Европы и США стартовала: за кого болеем в первый день?

09 сентября 2019 17:31
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Новости Беларуси. Лучшие спортсмены мира в Минске! В эти минуты на стадионе «Динамо» проходит матч по легкой атлетике между командами Европы и США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Легкоатлетическая битва команд Европы и США стартовала: за кого болеем в первый день?-1

Легкоатлетическая битва команд Европы и США стартовала: за кого болеем в первый день?-3

Легкоатлетическая битва команд Европы и США стартовала: за кого болеем в первый день?-5

Напомним, честь европейской сборной защищают 14 белорусских легкоатлетов. В центре событий находится корреспондент СТВ Ирина Петыш.

Подробности – в видеоматериале

Президент Беларуси на церемонии открытия матча Европа – США: «Пусть борьба будет красивой, а победа честной»

Легкоатлетическая битва команд Европы и США стартовала: за кого болеем в первый день?-8

# Легкая атлетика # Ирина Петыш # Фотофакт

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