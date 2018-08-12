Легкоатлет Максим Недосеков взял серебро и принёс Беларуси пятую медаль на ЧЕ в Берлине

Во время выступления все трое призёров продемонстрировали свои личные рекорды. Золото взял представитель Германии Матеуш Пшибилко, прыгнувший на 2, 35 м. Второе место за белорусским спортсменом – 2, 33 м. Бронзу завоевал россиянин Илья Иванюк – 2, 31 м.

«Самое ужасное, что у меня заболел живот в 5 утра. Я смог уснуть на два часа. Проснулся в 7 – опять плохо. Ничего не мог с этим поделать. Пошёл к доктору. Мне дали таблетку, чтобы лучше себя чувствовать, но живот всё равно побаливал. Но я старался настраиваться, потому что больной живот – это не оправдание, ведь это мои проблемы, что он подхватил. Я ведь сюда за медалью ехал, конечно, золотой, но серебро тоже хорошо», – приводит слова Недосекова Белорусская федерация лёгкой атлетики.

В ЧЕ-2018 из-за травмы не смог принять участие белорус Дмитрий Набоков, который в этом году прыгнул на 2, 36 м, обновив 25-летний рекорд Беларуси.