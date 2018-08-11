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Холодович заняла пятое место в метании копья на Чемпионате Европы по лёгкой атлетике

11 августа 2018 07:08
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Новости Беларуси. 10 августа на континентальном форуме по лёгкой атлетике в Берлине Татьяна Холодович не смогла защитить титул чемпионки Европы в метании копья.  

В этот раз белоруска метнула копьё на 60,92 м, что на 6,55 м хуже лучшего броска Холодович. В итоге Татьяна заняла пятое место.  

На первом месте с результатом 67,90 выступавшая на родной земле немка Кристин Хуссонг. Своим броском спортсменка установила рекорд ЧЕ и побила рекорд нынешнего сезона, который принадлежал Холодович (67,47).  

Второе место ЧЕ-2018 у представительницы Чехии Николы Огородниковой – 61,85 м, бронзу взяла спортсменка из Латвии Ливета Ясюнайте, у которой 61,59 м.  

Всего на ЧЕ-2018 у Беларуси четыре медали. Бронзу взяли Дмитрий Дюбин в спортивной ходьбе на 50 км, Алёна Дубицкая в толкании ядра и Виталий Жук в десятиборье.  

Единственное золото стране принесла Эльвира Герман в беге на 100 м с барьерами. Спортсменка преодолела дистанцию за 12,67, на 0,05 секунды обогнав Памелу Дуткевич.  

В июне 2018 года Эльвира Герман победила на турнире в Стокгольме.  

Отрыв составил 0,25 секунды – подробности здесь.  

# Легкая атлетика # Татьяна Холодович # Эльвира Герман

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