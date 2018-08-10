Александр Лукашенко прокомментировал историческую победу «Динамо-Минск» над «Зенитом»

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Гомельскую область у Александра Лукашенко поинтересовались, что думает о состоявшемся 9 августа футбольном матче между «Динамо-Минск» и питерским «Зенитом».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если бы мы не построили – считайте, заново построили – новый стадион, то 25 тысяч человек не собрались бы. Негде было бы собрать. И уровня не было бы такого, такой игры.

Ну а то, что сотворили вчера минчане… они просто молодцы. Просто молодцы. Да, действительно, тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это мы играли не с миллионерами, мы играли с миллиардерами. Это главный клуб газпромовский, главное детище их – во-первых. Во-вторых, у них сезон только начался. В третьих, они распальцовкой приехали заниматься и, так чувствую, недооценили минчан. Ну и в-четвертых, бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда… везло. А везет сильнейшим.

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Но, тем не менее, я вчера поблагодарил и команду, и тренера. Молодцы. Они просто молодцы, они подарили праздник всей стране. Они боролись до конца. Вы видели, в каком состоянии этот «Зенит» был. Некоторые игроки уже ходили на четвереньках там. То есть они вывозили их в эту жаркую погоду прилично.

Везет сильнейшим, и они забили четыре мяча. 4:0 – это останется в истории. Там будет очень сложная игра с первых минут. Выдержат первый тайм, не пропустят – выйдут в следующий круг.

Поэтому очень хорошее впечатление. Не осквернили стадион «Динамо», который мы заново построили ко вторым Европейским играм.